بازدید روزانه ۳۰۰ هزار نفر از نمایشگاه کتاب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صفری بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان تهران ضمن تقدیر از برگزاری جلسات هماهنگی دستگاه ها برای برگزاری نمایشگاه کتاب طی سخنانی گفت: روزانه حدو ۳۰۰ هزار نفر از نمایشگاه بین المللی کتاب بازدید می کنند.

وی ضمن پیش بینی افزایش تعداد بازدید کنندگان نمایشگاه کتاب تا آخر هفته گفت: برآورد ما این است، که روزهای پر ترافیکی را در آخر هفته شاهد هستیم.

مدیر کمیته اجرایی و رفاهی نمایشگاه بین المللی کتاب افزود: از امروز شاهد حضور کاروان های دانشجویی با اختصاص ۱۲ میلیارد تومان یارانه در غرفه های نمایشگاه هستیم.

صفری همچنین از همکاری پلیس راهور و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران قدردانی کرد و گفت: امسال کشور صربستان مهمان ویژه نمایشگاه بین المللی کتاب است.

وی همچنین از حضور ۵۳ کشور خارجی و عرضه کتاب های این کشورها در این نمایشگاه خبر داد.

در ادامه این جلسه نیز مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران در جلسه شورای اداری این استان طی سخنانی به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم پرداخت و افزود: در این مسابقات که در بخش های حفظ و قرائت برگزار شد، ۸۴ کشور حضور داشتند.

تربیت ۱۸۰ هزار حافظ در شهریار طی ۵ سال

حجت الاسلام غلام رضا محمدزاده گفت: این مسابقات برای نخستین بار با مسابقات گروه روشندلان، طلاب، بانوان و پژوهشگران هم زمان بود و یک قاری افغانستانی مقیم ایران به مقام اول، یک قاری ایرانی مقام دوم و یک قاری لبنانی مقام سوم را کسب کردند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران از برنامه ریزی های سازمان اوقاف و امور خیریه برای تربیت یک میلیون حافظ قرآن خبر داد و گفت: در حال حاضر ٢٦٠ هزار حافظ قرآن آموزش داده شده است و شهرستان شهریار یکی از پایگاه های مهم حفظ قرآن را دارد.

محمدزاده اضافه کرد: در شهرستان شهریار در طول ۵ سال ۱۸۰ هزار حافظ در پایگاه امامزاده اسماعیل(ع) تربیت شده اند.

وی سپس به ارائه گزارشی از بقاع متبرکه استان تهران گفت: ۳۱۳ بقعه در استان تهران وجود دارد و عایدات بقاع به دو بخش حق الدفن و نذورات تقسیم می شودف استان تهران در مجموع ۹۵۰۰ موقوفه دارد، که در سال گذشته ۱۹۶ وقف جدید در این استان انجام شد، درآمدهایی که از حق الدفن در بقاع به دست می آیند در پروژه های عمرانی هزینه می شود، که امسال ۱۲۸ هزار متر مربع پروژه در بقاع متبرکه در دست اجرا داریم.

وقف ۸۴ مغازه در خصوص مسائل آموزشی و دانش بنیان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران افزود: در بخش نذورات نیز ٤٠ درصد درآمدها صرف امور عمرانی شده است و در سال ٩٧ به میزان ١٨٩ میلیارد تومان اجرای پروژه عمرانی در بقاع پیش بینی شده است و سایر درآمدهای این بخش نیز صرف هزینه های فرهنگی در بقاع می شود.

محمدزاده اضافه کرد: یک نفر در سال گذشته ٨٤ مغازه را وقف مسائل آموزشی و دانش بنیان کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران همچنین گفت: در سال ۹۶ به میزان ۲۳ میلیارد تومان از محل نذورات در بقاع متبرکه هزینه امور فرهنگی شده است.

بر اساس این گزارش، شورای اداری استان تهران بعد از ظهر شنبه به ریاست محمدحسین مقیمی،استاندار تهران و با حضور معاونان و مدیران استانداری تهران، فرمانداران و مسئولان دستگاه های اجرایی برگزار شد.