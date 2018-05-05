اجرای طرح های اشتغال زا در روستاهای شهرستان دشتی گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری بعد از ظهر شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات روستای مل گاودان از توابع دشتی اظهار داشت: خدای بزرگ را شاکریم که در نظامی هستیم که توفیق خدمت گذاری به مردم را کسب کردیم.

وی افزود: با روی کار آمدن دولت تدبیر وامید خدمات و اقدامات خوبی در روستاها صورت گرفته که منجر به مهاجرت معکوس مردم شده است.

نادری با بیان اینکه با مشارکت مردم و شورا برخی از مشکلات روستا حل می شود، گفت: باید از همه فرصت ها و ظرفیت ها در جهت ایجاد فضای کسب و کار و اشتغال استفاده شود.

وی بیان کرد: دولت برای ایجاد اشتغال در سطح روستاها تسهیلات خوبی پرداخت می کند که انتظار داریم شوراها به نحو مطلوب اطلاع رسانی کنند تا مردم در جریان کار قرار بگیرند.

نادری ادامه داد: نوسانات برق روستا بررسی و نسبت به رفع آن اقدام می شود و تعریض راه ورودی روستا نیز توسط اداره راه و شهرسازی برآورد اعتبار می شود.

وی اضافه کرد: در این مدت با همکاری اداره فنی و حرفه ای شهرستان ۱۵ نفر از بانوان این روستا دوره آموزشی فرا گرفتند که تلاش داریم برگزاری چنین دوره هایی در سطح روستاها افزایش دهیم.