فعالیت آموزشی دانشگاه ها باید با نیاز جامعه تطابق داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا باقری روز شنبه در همایش بزرگداشت روز معلم در دانشگاه اراک اظهار داشت: دانشگاه های کشور باید طوری برنامه ریزی کنند که رشته های مورد نیاز جامعه در آنها آموزش داده شود، به این ترتیب بخش مهمی از مشکل بیکاری فارغ التحصیلان رفع می شود.

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در حقیقت این مهم مستلزم بازنگری در تعریف ماموریت های مراکز دانشگاهی است و بایستی برنامه ریزی ها دستخوش تحول شود.

وی بیان کرد: مساله دیگر ضرورت توجه دانشگاه ها به مهارت آموزی و ارائه آموزش های عملی است تا زمینه ارتقای توانمندی و اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی فراهم شود، خوشبختانه در این راستا یک میلیارد دلار اعتبار ارزی ازسوی مجلس به منظور مهیاسازی تجهیزات لازم برای مراکز دانشگاهی مصوب شده است.

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان ساخت: در حال حاضر در سطح فارغ التحصیلان دوره های تحصیلات تکمیلی به ویژه دکتری شاهد آمار بالای بیکاری هستیم و روز به روز بر شمار این سطح از فارغ التحصیلان افزوده می شود.

باقری تصریح کرد: با گسترش مراکز رشد و واحدهای فناور می توان برای این بخش از فارغ التحصیلان شرایط لازم را به منظور فعالیت فراهم کرد و همچنین لازم است دوره های بازآموزی و کارگاهی نیز برای آنها برگزار شد تا توانمندی مهارتی این بخش از فارغ التحصیلان افزایش یابد.

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: همچنین مراکز دانشگاهی باید ارتقای علمی و بهره گیری از دانش روز برای رفع مشکلات موجود را به طور جدی در دستور کار قرار دهند که در این مسیر تقویت حوزه پژوهش یک ضرورت است، در حال حاضر تعدادی از دانشگاه های کشور در این زمینه فعال شده اند.

وی عنوان کرد: خوشبختانه تغییر رویکرد دانشگاه ها در کشور از آموزش محوری به سمت پژوهش محوری، موجب افزایش تولیدات علمی و مقالات علمی شده که این مهم رتبه ایران را در جهان از نظر علمی ارتقا داده و چنانچه مراکز دانشگاهی برنامه ریزی هدفمند و متناسب با نیاز جامعه را دنبال کنند نقش مهم و ارزشمندی در عرصه های مختلف ایفا خواهند کرد.