مدیران و نمایندگان اردبیل درگذشت ناصر چشم آذر را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت ناصر چشم آذر هنرمند موسیقی و فرزند اردبیل، بشیر خالقی نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس با انتشار پیامی این ضایعه را به خانوده این استاد بزرگ و آهنگساز کم‌نظیر استان اردبیل و تمام ملت ایران بویژه مردم این استان تسلیت گفت.

در پیام این نماینده مجلس آمده است: «خبر رسید که استاد ناصر چشم آذر، چهره‌ درخشان فرهنگ و موسیقی کشور به خلوت جاودان نغمه‌ها پیوست.

شخصیتی ممتاز و انسانی صبور و بی‌نیاز که با سربلندی زندگی کرد و با آثاری شگفت و وزین، بارانی از عشق را به اهالی دنیای معاصر هدیه کرد. مردی که با شرافت در جهت اعتلای فرهنگ غنی ایرانی تلاش کرد و با ایستادن بر قله افتخارات فرهنگ و هنر این سرزمین، لحظاتی جاودانه به دوستداران فرهنگ ارزانی ‌داشت.

برای آن روح آسمانی، آرامش و برای خانواده و بازماندگان و جامعه شریف موسیقی کشور صبر آرزومندم.»

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل نیز با صدور پیامی درگذشت هنرمند نام آشنای کشور و فرزند برومند اردبیل، استاد ناصر چشم آذر را تسلیت گفت.

در بخشی از این پیام آمده است: «مرگ آغاز زندگی جاوید است خوشا به حال آنانیکه نیک نامی دنیای فانی را، ره توشه ای ساختند برای دنیای باقی و نامشان در این سرا و روحشان در سرای دیگر جاودانه است.

خبر درگذشت استاد ناصر چشم آذر، هنرمند توانا و نامی کشور و فرزند شایسته کهن دیار اردبیل، موجب اندوه وتأثر فراوان شد. صمیمانه ضایعه فقدان این چهره نام آشنا و فرهیخته گرانقدر را که آثار ارزشمندی را در حوزه موسیقی از خود به یادگار گذاشته اند به اصحاب فرهیخته فرهنگ و هنر کشور و اهالی هنرپرور استان اردبیل تسلیت و تعزیت گفته، از خداوند منان برای آن فقید، علو درجات را آرزومندم».

علاوه بر این سایر مدیران و نمایندگان نیز با انتشار پیام هایی درگذشت استاد ناصر چشم آذر را به مردم اردبیل و جامعه هنری کشور تسلیت گفتند.

گفتنی است ناصر چشم آذر موسیقیدان و آهنگساز برجسته کشورمان صبح جمعه، چهاردهم اردیبهشت بر اثر سکته قلبی در بیمارستان باهنر تهران درگذشت.

ناصر چشم آذر در ۱۰ دی ماه ۱۳۲۹ در اردبیل متولد شد. او طی بیش از نیم قرن فعالیت در عرصه آهنگسازی، آثار درخشانی مانند «باران عشق» و موسیقی متن فیلم‌هایی چون «هامون»، «می‌خواهم زنده بمانم»، «خواهران غریب» و... را به یادگار گذاشت.