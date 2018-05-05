ترکیه به موضع گیری‌ اخیر آمریکا درباره عفرین واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه امروز شنبه اظهارات اخیر همتای آمریکائی خود درباره عفرین را بی اساس خواند و اعلام کرد که تروریست‌ ها قصد سیاه نمائی علیه ترکیه را دارند.

حامی آکسوی سخنگوی وزارت خارجه ترکیه درحالی که بیش از سه ماه از آغاز تجاوز نظامی ارتش این کشور به خاک سوریه می گذرد در واکنش به اظهارات اخیر هیتر نائورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیرامون وضعیت نگران کننده انسانی در عفرین گفت: این ادعاها بی اساس است.

سخنگوی وزارت خارجه ترکیه بدون اشاره به تداوم عملیات نظامی آنکارا در خاک سوریه بر خلاف موازین بین المللی و بدون کسب مجوز از دولت قانونی دمشق در این خصوص ادامه داد: در اصل، حمایت متحدمان آمریکا از گروه تروریستی پ‌ک‌ک و پ‌ی‌د در شمال سوریه نگران کننده است.

حامی آکسوی در ادامه افزود: پیش از هرچیز باید تاکید کنم که گروههای تروریستی مانع اصلی بازگشت مردم سوریه به عفرین هستند. آنها با این کار قصد سیاه نمایی علیه ترکیه را دارند.

لازم به ذکر است، ارتش ترکیه از ۳۰ دی ماه گذشته عملیات کنونی این کشور در شهر عفرین واقع در شمال سوریه را بر خلاف موازین بین المللی در کسب مجوز از دولت قانونی دمشق علیه نیروهای حمایت آمریکا آغاز کرده است.

این در حالی است که دولت سوریه پیشتر درباره نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی این کشور توسط ترکیه هشدار داده و این اقدام آنکارا را «تجاوز» نامیده بود.