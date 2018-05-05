به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ستاد کل ارتش ترکیه امروز شنبه و درحالی که بیش از سه ماه از آغاز تجاوز نظامی ارتش این کشور به خاک سوریه می گذرد اعلام کرد که از زمان آغاز عملیات این کشور موسوم به شاخه زیتون در عفرین، ۴ هزار و ۴۰۳ تروریست را کشته است.

در بیانیه صادره از سوی ستاد کل ارتش ترکیه بدون اشاره به تداوم عملیات نظامی آنکارا در خاک سوریه بر خلاف موازین بین المللی و بدون کسب مجوز از دولت قانونی دمشق در این خصوص آمده است که در ادامه عملیات شاخه زیتون مواضع گروه های تروریستی در قالب پناهگاه، انبار اسلحه و سنگر دفاعی نیز منهدم شده است.

لازم به ذکر است، ارتش ترکیه از ۳۰ دی ماه عملیات کنونی این کشور در شهر عفرین واقع در شمال سوریه را بر خلاف موازین بین المللی در کسب مجوز از دولت قانونی دمشق علیه نیروهای حمایت آمریکا آغاز کرده است.

این در حالی است که دولت سوریه پیشتر درباره نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی این کشور توسط ترکیه هشدار داده و این اقدام آنکارا را «تجاوز» نامیده بود.