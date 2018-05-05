طرح آبیاری نوین در ۳۵۰۰ هکتار از اراضی خوی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران زینالزاده با اعلام این خبر اظهارداشت: با بهره برداری از طرح های در دست اجرا تا پایان امسال به میزان هشت میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی شود.

وی ادامه داد: این طرحها از محل اعتبارات ملی رودخانه ها مرزی و صندوق توسعه ملی و مشارکت کشاورزان در دست اجراست و برای اجرای این طرح ۹۶ میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود.

به گفته زینال زاده، ۵۴۶ هکتار از این طرحها به صورت تیپ اجرا شده و پیشرفت عملیاتی آن ۹۵ درصد به شمار می رود و تاکنون در ۶۵۸ هکتار از اراضی کشاورزی خوی طرحهای آبیاری نوین اجرا شده است.

شهرستان خوی با داشتن ۷۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دومین شهرستان آذربایجان غربی از نظر اراضی کشاورزی است.

به علت اجرا نشدن طرحهای کنترل و مهار آب در رودخانه قطور و الند سالیانه بیش از ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب از دسترس خارج می شود.

در ۳ سال اخیر برای جلوگیری از تخلیه سفره های زیر زمینی ۲۴۴ حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان مسدود شده است.

شرایط حاکم بردشت خوی نشان می دهد که این دشت بیش از هر زمان دیگر به اجرای طرحهای آبیاری نوین و کنترل و مهار آبهای سطحی با مشارکت کشاورزان و همت مسئولان نیازمند است.