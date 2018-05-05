به گزارش خبرنگار مهر، جبار دوست محمدی در نشست خبری عصر شنبه خود به میزبانی بسیج سازندگی استان سمنان، ضمن اشاره به اجرای ۱۲۰ برنامه در سال۹۷، تأکید کرد: از این تعداد برنامه ۴۰ مورد به خارج از استان و همگی به استان کرمانشاه و مناطق زلزلهزده سرپل ذهاب تعلق خواهد داشت.
وی افزود: پروژههای مذکور در راستای محرومیتزدایی و با حضور بسیجیان استان سمنان از پایگاههای مختلف شامل بسیج دانشجویی و دانشآموزی در سطح استان و همچنین کرمانشاه به اجرا درخواهد آمد که عمده آن مسائل عمرانی و ساختوساز خواهد بود.
۲۴هزار نفر به مناطق محروم اعزام شدند
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان سمنان، بابیان اینکه خدمات به مردم زلزلهزده کرمانشاه در هفت روستا توسط بسیجیان استان صورت میگیرد، تأکید داشت: در سال گذشته و در چندین نوبت بسیجیان استان به مناطق زلزلهزده اعزامشدهاند که درواقع اقدامات عمرانی خوبی را نیز در منطقه به منصه ظهور رساندهاند.
دوست محمدی بیان کرد: مجموعاً در سال گذشته، ۲۴ هزار و ۵۰۰ نفر شامل دانش آموزان، طلاب و دانشجویان بسیجی از استان سمنان به نقاط محروم برای امور عمرانی و محرومیتزدایی اعزامشدهاند.
وی افزود: تنها در حوزه بسیج دانشجویی طی سال گذشته، ۱۵ هزار نفر دانشجوی بسیجی به مناطق محروم اعزامشدهاند که نسبت به سال قبل و بهخصوص دو سال پیش، از رشد چشمگیری برخوردار بوده که بخش اعظم این افزایش به مقوله زمینلرزه استان کرمانشاه برمیگردد.
۳۵ پروژه محرومیت زدایی اجرا می شود
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان سمنان، درباره دیگر اقدام این سازمان در سال۹۷، گفت: ۳۵ پروژه محرومیتزدایی در مناطق محروم که توسط بسیجیان استان طی سال گذشته به اتمام رسیده در سال۹۷ مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
دوست محمدی بابیان اینکه طی سال۹۶، طرح هجرت در ۱۶۷ مدرسه در مناطق محروم استان سمنان اجراشده است، تأکید کرد: این طرح در سال جاری نیز مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و در بخش اشتغالزایی مناطق محروم و آموزش تداوم خواهد یافت.
وی افزود: بسیج سازندگی همچنین در سال گذشته سه میلیارد تومان تسهیلات ارزانقیمت اشتغالزایی روستایی را به علاقهمندان پرداخت کرده است.
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