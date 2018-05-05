به گزارش خبرنگار مهر، راضیه لک عصر شنبه در دیدار با استاندار سمنان به میزبانی سالن غدیر استانداری بابیان اینکه فعالسازی معادن فاقد مشکل زیستمحیطی در اولویت دولت قرار گیرد، ابراز داشت: با احصاء ظرفیتهای موجود در استانها میتوانیم به حرکت قطار ایجاد اشتغال در کشور سرعت بیشتری بخشیم.
وی از تخصیص اعتبارات لازم برای سازمان زمینشناسی کشور خبر داد و افزود: ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی میتواند در آزادسازی معادن بلوکهشده در اختیار دولت مؤثر باشد.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور بابیان اینکه استان سمنان از ظرفیتهای خوبی در حوزه معادن برخوردار است، ابراز داشت: در سطح وزارت خانه نیز فعالیتهای معادن دنبال میشود اما یکی از موانع موجود در این راه تأمین آب است که باید برای آن چارهای تدبیر شود.
لک در ادامه تصریح کرد: در طرح آمایش سرزمین میتوان احداث واحدهای فراوری معادن را بهدرستی جانمایی و برای آن برنامهریزیهای لازم را اتخاذ کرد.
وی از امضا تفاهمنامه همکاری میان سازمانهای حفاظت محیطزیست و زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور در شش ماده در اردیبهشت ماه جاری خبر داد و افزود: باید معادن قابل بهرهبرداری شناسایی و آنها را به صنایع زیردستی تبدیل کرد که دراینبین همکاری همهجانبه نهادهای اجرایی با سازمان زمینشناسی ضروری است.
نظر شما