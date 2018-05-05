به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی روز شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی در اراک اظهار داشت: به منظور جذب اعتبارات ملی نیازمند تعریف طرح های ملی در استان هستیم و از این طریق می‌توانیم اعتبار جذب کنیم.

نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی افزود: روزانه شاهد گردش هزار میلیارد تومان توسط برخی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت نفت هستیم که می‌توان این اعتبارات را جذب کرد، سال گذشته از محل اعتبارات ملی ۳۰هزار میلیارد ریال در اختیار مجامع استانی قرار گرفت که سهم استان مرکزی از این محل ۷۶۰ میلیارد ریال بود.

حسینی بیان کرد: شاهد آن هستیم که در استان مرکزی اعتبارات، توسط برخی از دستگاه‌ها برای پرداخت دیون استفاده می شود، این بودجه ها برای تکمیل پروژه‌ ها و پرداخت بدهی به پیمانکاران باید صرف شوند، طی دو سال گذشته، عمده اعتبارات در استان مرکزی به پرداخت بدهی های گذشته اختصاص یافته است.

نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه با استفاده از اعتبارات نقدی به علاوه اسناد خزانه می توان اقدامات اثرگذاری به انجام رساند، خاطرنشان ساخت: تنها اعتبارات روستایی در حساب دهیاری ها به صورت نقد است و سایر اعتبارات به صورت اسناد خزانه توزیع می شود، بنابراین باید بهره گیری بهینه از اسناد خزانه در مسیر تکمیل پروژه ها داشته باشیم.

در این جلسه همچنین، رقیه یادگاری، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی اظهار داشت: از مجموع سه هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال اعتبار عمرانی امسال استان مرکزی، ۶۸۰ میلیارد ریال اعتبارات استانی، ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبارات سه درصد نفت و گاز برای مناطق کمتر توسعه یافته و دو هزار میلیارد ریال مربوط به اعتبارات قانون متوازن است و نسبت به سال قبل ۱۳ درصد کاهش دارد.

وی بیان کرد: از رقم مذکور یک هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال در شهرستان های استان مرکزی توزیع خواهد شد و ۳۴۰ میلیارد ریال برای کمک های فنی و اعتباری و حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.