نوسان نرخ ارز با دستپاچگی کنترل نمی شود/ برنامه کارشناسی لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کشاورز قاسمی در جلسه رفع موانع تولید که روز شنبه با حضور قائم مقام وزیر صنعت و معدن و معاون شرکت شهرک های صنعتی کشور در استانداری برگزار شد اظهارداشت: تولیدکننده ایرانی خیلی مشکلاتش کم بود امروز باید نگران نوسان قیمت ارز هم باشد.

وی اضافه کرد: موضع اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی این است که برای حل مشکلات اقتصادی هم به راه حل های کوتاه مدت نیاز داریم و هم بلند مدت اما در این راه باید از دیدگاه صاحب نظران استفاده کرد.

کشاورز قاسمی بیان کرد: با شرایطی که در نرخ ارز ایجاد شده باید منتظر تعدیل نیرو در برخی واحدهای صنعتی باشیم و از مسئولان اقتصادی انتظار داریم چاره اندیشی کنند.

وی یادآورشد: سیاست ها و استراتژی که در این روزها در خصوص برخورد با نوسان قیمت ارز مشاهده شدنشان میدهد برنامه مدونی برای مهار آن نداریم و با دستپاچگی نمی توان ارز را کنترل کرد.

کشاورز قاسمی بیان کرد: دولت باید شفاف و صریح وضعیت حمایت از تولیدکننده را مشخص کند و با بخشودگی مالیاتی در شرایط رکود، بستری را ایجاد کند که تولید کننده بیش از این دچار خسارت و زیان نشود.

وی گفت: آنچه دیده می شود بیانگر این واقعیت است که هنوز دولت عزم جدی در حمایت از تولید و صنعتگر ندارد و باید این رویکرد اصلاح شود و تولیدکننده در عمل مشاهده کند که حمایت می شود.

در ادامه علی محمد زمانی رئیس خانه صنعت و معدن استان قزوین هم گفت: هرچند اعتبارات زیادی در سامانه بهین یاب داده شده اما مشکل فقط اعتبار نیست و بسیاری از واحدها مشکل فروش محصول دارند و برخی درآستانه تعطیلی قرار گرفته اند.

وی بیان کرد: متاسفانه نوسان قیمت ارز بازار را تحت تاثیر قرار داده و این بی ثباتی برای تولیدکننده آسیب رسان است و نمی تواند برنامه ریزی کند.

زمانی تصریح کرد: تولیدکننده در تهیه مواد اولیه دچار مشکل اساسی است وبا قیمت تعیین شده نمی تواند نیاز خود را تامین کند و باید با قیمت آزاد ارز محاسبه کند که مسئولان لازم است برای آن چاره کنند.

رئیس خانه صنعت و معدن استان یادآورشد: ارزش افزوده نیز از دیگر مشکلاتی است که باید در مرکز برای آن تصمیم گیری کلان شود.

در این جلسه مشکلات سه واحد صنعتی بسته بندی، تولیر شیر و سازه های فلزی مطرح شد و برای بخشودگی جرائم مالیاتی، جلوگیری از مزایده فروش واحد صنعتی، بخشودگی بیمه تصمیماتی گرفته شود تا این تولیدکنندگان دچار مشکلات بیشتر نشوند.