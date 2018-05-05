سیل در روستاهای دماوند و فیروزکوه/امدادگران آماده باش هستند

ابراهیم تاجیک نوری در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع سیل در برخی از روستاهای فیروزکوه و دماوند خبر داد و افزود: شدت سیل در روستاهای دهگردان، مرزداران، «انزها» و «اتشان» فیروزکوه بیش از سایر مناطق گزارش شده است.

وی افزود: طبق گزارشات رسیده، سیل به برخی باغات و زیر ساخت ها در این روستاها خسارت وارد کرده و نیز زیر زمین یک مسجد نیز دچار آب گرفتگی شده است.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران ادامه داد: امدادگران هلال احمر به حالت آماده باش درآمده و در منطقه حضور دارند.

تاجیک نوری افزود: اقلام مورد نیاز بین مردم توزیع شده است و عملیات امداد همچنان ادامه دارد.

«اتشان» و «انزها» روستاهایی از توابع بخش مرکزی فیروزکوه بوده و در دهستان «حبله رود» واقع شده اند.