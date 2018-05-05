مشکل تب کریمه کنگو در فارس وجود ندارد

وی با تشریح دلایل ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو اظهار داشت: بیماری ویروسی تب خونریزیدهنده کریمه کنگو با گزش یک کنه از طریق حیوان منتقل میشود که تاکنون در استان فارس هیچ موردی از این بیماری گزارش نشده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تاکید بر اینکه ضروری است مصرفکنندگان برای قطعه قطعه کردن گوشت از دستکش استفاده کنند افزود: برای اطمینان بیشتر شهروندان باید فرآوردههای خام دامی را از مراکز مجاز تحت نظر دامپزشکی خریداری کنند.
مدیرگروه بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: بیماری تب کریمه کنگو، بر روی لاشه دام هیچگونه نشانهای ندارد به همین منظور گوشت باید به مدت ۱۸ تا ۲۴ ساعت در دمای یخچال نگهداری و سپس به مصرف برسد.
فرامرزی بیان کرد: دل و جگر (آلایش خوراکی) باید به مدت ۴۸ ساعت در دمای یخچال نگهداری و سپس به مصرف برسد.
وی افزود: تب خونریزیدهنده کریمه کنگو بیشتر در آفریقا، بالکان، خاورمیانه و کشورهای آسیای جنوبی دیده میشود و طیف وسیعی از حیوانات وحشی و حیوانات اهلی مانند گاو، گوسفند و بز ناقل اصلی این ویروس هستند.
فرامرزی با بیان اینکه پرندگان اغلب نسبت به ویروس مقاوم هستند، بیان کرد: شیوع این بیماری در شترمرغ و کشتارگاههای مرغ در آفریقا نیز دیده شده است.
مدیرگروه بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: دوره نهفته بیماری بسته به عمق نیش کنه متفاوت است و در صورت گزش عمیق، دوره نهفته بین یک تا سه روز و حداکثر ۹ روز طول میکشد.
