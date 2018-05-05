تولید گاز از نخستین سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نفت و گاز پارس، حمیدرضا مسعودی مجری طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی همزمان با آغاز برداشت اولیه گاز ترش سکوی ۱۴A با اعلام این خبر گفت: بهره برداری از این سکو پیش از موعد اعلام شده و با تلاش شبانه روزی تیم کارفرما و پیمانکاران طرح صورت گرفته است.

مسعودی ظرفیت تولید گاز ترش سکوی ۱۴A را ۵٠٠ میلیون فوت مکعب معادل ۱۴،٢ میلیون متر مکعب در روز عنوان کرد و افزود: این میزان گاز ترش از طریق یک خط لوله ٣٢ اینچ به بخش خشکی انتقال می یابد.

طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی نخستین طرحی است که در آغاز سال جاری با بهره برداری از سکوی اصلی خود در بخش فراساحل به تولید گاز ترش می رسد.

قرار است سکوی ۱۴C به عنوان سکوی اقماری این فاز تا پایان شهریور ماه امسال به مرحله نصب و راه اندازی رسیده و فاز نخست این طرح مشتمل بر تولید یک میلیارد فوت مکعب گاز ترش عملیاتی شود.



طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی به کارفرمایی شرکت نفت و گاز پارس با هدف تولید روزانه ۵۶ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب گاز ترش و ۷۵ هزار بشکه میعانات گازی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در حال اجراست.

تولید سالانه بیش از یک میلیون گاز مایع، یک میلیون تن اتان مصرفی واحدهای پتروشیمی و تولید روزانه ۴۰۰ تن گوگرد از دیگر تولیدات این فاز خواهد بود.