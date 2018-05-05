بدون درک صحیح از جنگ اقتصادی در آینده موفق نخواهیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سلسله جلسات «دولت سایه» دو نشست تخصصی بررسی وضعیت ارز با حضور سعید جلیلی و جمعی از مسئولان سابق بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی طی دو نشست برگزار شد.

در این دو نشست محمود بهمنی رییس سابق بانک مرکزی، سرکار خانم مینو کیانی راد معاون ارزی سابق بانک مرکزی، مسعود موحدی معاون اسبق وزیر بازرگانی، مجید کریمی ‌ریزی کارشناس مسایل بانکی، یونس سلمانی کارشناس اقتصادی، مجید شاکری کارشناس مسایل تحریم و ارز، آصفی کارشناس گمرک و نبی زاده کارشناس اقتصادی حضور داشتند.



در ابتدای این جلسه سعید جلیلی گفت: هدف از تشکیل این جلسه بررسی مشکلات موجود در بازار ارز و ارائه راهکار های تخصصی و عملیاتی به مسئولین جهت حل مشکل بازار ارز است.

عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام تاکید کرد: کسانی که به برکت مسئولیت های مختلف در نظام تجارب مختلف کسب کرده اند این تجارب را باید برای اخذ تصمیم درست در اختیار مسئولین فعلی بگذارند.

وی افزود: از آنجایی که کشور در یک «جنگ اقتصادی» است لذا باید برای هر سناریوی دشمن یک برنامه از پیش فکر شده داشت.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: به نظر می رسد ترامپ می خواهد با استفاده از ظرفیت های برجام و غیر برجام، ابزارهای اعمال فشار بر ایران را زیاد کند و به همین خاطر باید برای چنین فضایی حداکثر پیش بینی و آمادگی را داشت.

وی افزود: ۶ سال قبل نیز مانند امروز کشور با مشکل ارز مواجه بود که در آن زمان مجموعه تدابیری اندیشیده شد که با روی کار آمدن دولت یازدهم، بسیاری از این تجارب و تدابیر کنار گذاشته شد. البته این حق هر دولتی است که یک تدبیر قبل را کنار بگذارد اما متاسفانه جایگزین شایسته ای هم برای این تدابیر ارائه نشد.

جلیلی ادامه داد: امروز پس از ۵ سال از آغاز کار دولت یازدهم نه تنها شاهد ارائه راهکار جدیدی برای حل مشکلات این حوزه نیستیم بلکه شاهد بازگشت دیرهنگام و ناقص به برخی تدابیر گذشته هستیم.

وی تاکید کرد: با شناسایی دقیق مشکلات فعلی باید تلاش کرد تا در آینده شبیه این مشکلات در بازار ارز تکرار نشود. نباید یک تصمیم به ظاهر اقتصادی در یک کشور کوچک، بازار ارز در ایران را دچار نوسان کند. باید آماده باشیم تا اثر این قبیل اقدامات را بر اقتصاد کشور در آینده به صفر برسانیم نه آنکه غافلگیر شویم.

جلیلی گفت: امیدواریم با پیش بینی موارد مشابه در آینده، اقتصاد کشور مجددا غافلگیر نشود.

وی افزود: اخیرا به نقل از یکی از مسئولین بیان شد که ۸ ماه است جلسات ستاد ویژه اقتصادی را تشکیل نداده اند! و حالا مجددا قصد برگزاری این جلسات را دارند که این نشان می دهد تحلیل های نادرست و خوش بینی های نابجا درباره رفتار دشمن تا چه اندازه غلبه داشته است. برخی تحلیل های فلج کننده باعث می شود تا برخی مسئولین نسبت به آینده پیش بینی درست نداشته باشند و کشور به لحاظ اقتصادی آسیب پذیر شود.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: مرداد ماه سال گذشته در یک نشست تخصصی که پیرامون تحریم های جدید امریکا علیه ایران تحت عنوان «کاتسا» تصویب شد، آثار این تحریم ها را در آینده بر اقتصاد کشور بیان کردم مگر آنکه مسئولان نسبت به آینده پیش بینی درست و اقدام لازم را از هم اکنون اتخاذ کنند اما متاسفانه در همان برهه برخی گفتند کاتسا اصلا تحریم جدیدی محسوب نمی شود و اثر خاصی هم بر اقتصاد ما نخواهد داشت! کاش آن حرفهایشان درست بود اما همانها چند ماه بعد حرف خود را پس گرفتند و متوجه شدند.

جلیلی ادامه داد: دشمن دائم علیه ما در حال فعالیت است لذا بهترین کار این است تا یک توصیف صحیح و واقع بینانه از رفتارهای دشمن داشته باشیم و آن را صادقانه برای مردم نیز توضیح دهیم.

وی افزود: اگر درک صحیح از جنگ اقتصادی علیه خود نداشته باشیم در آینده موفق نخواهیم شد، لذا باید همچون دوران دفاع مقدس یک تصویر واقعی از حجم رفتارهای دشمن علیه خود به مردم ارائه دهیم تا با کمک ملت و تقسیم کار بین آحاد مردم بتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم.

جلیلی خاطرنشان کرد: علاوه بر فهم درست رفتارهای دشمن و لزوم پیش بینی صحیح از آینده باید موانع داخلی و سوء مدیریت ها را نیز برطرف کنیم و در عرصه اقتصاد یک هم آهنگی و اتحاد کامل بین بخش های مختلف اقتصادی کشور وجود داشته باشد تا بتوان بر مشکلات غلبه کرد.

در ادامه این نشست نیز کارشناسان به بیان نکات و نقطه نظرات تخصصی خود پرداختند که اهم آن به شرح ذیل است: برای سیاست گذاری در بازار ارز باید به هر دو محور عرضه و تقاضای ارز توجه شود.

