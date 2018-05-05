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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۰:۱۸

اولین جشنواره منطقه‌ای تئاتر خیابانی هرسین به کار خود پایان داد

اولین جشنواره منطقه‌ای تئاتر خیابانی هرسین به کار خود پایان داد

کرمانشاه- اولین جشنواره منطقه‌ای تئاتر خیابانی هرسین با موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ جشنواره منطقه‌ای تئاتر خیابانی هرسین با موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به کار خود پایان داد.

جعفری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه در این خصوص، توجه به هنر تئاتر را از نشانه‌های توسعه یافتگی عنوان کرد و گفت: تئاتر از مهمترین راه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

وی با بیان اینکه طلاق، اعتیاد، مفاسد اخلاقی، حاشیه‌نشینی و بیکاری در آثار تولید شده توسط هنرمندان مورد توجه قرار گرفت، گفت: ۴۷ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود.

جشنواره منطقه‌ای تئاتر خیابانی هرسین از۱۳تا۱۵ اردیبهشت‌ماه با موضوع ‌پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با حضور گروه‌های حرفه‌ای استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان و لرستان برگزار شد.

در پایان این جشنواره سه روزه به برترین‌های بخش های مختلف جایزه و لوح تقدیر اهدا شد و گروه نمایشی بروجرد نیز با نمایش خیابانی لیلی و مجنون به عنوان گروه برتر معرفی شد.

کد مطلب 4288463

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