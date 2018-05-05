به گزارش خبرنگار مهر؛ جشنواره منطقهای تئاتر خیابانی هرسین با موضوع پیشگیری از آسیبهای اجتماعی به کار خود پایان داد.
جعفری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه در این خصوص، توجه به هنر تئاتر را از نشانههای توسعه یافتگی عنوان کرد و گفت: تئاتر از مهمترین راههای کاهش آسیبهای اجتماعی است.
وی با بیان اینکه طلاق، اعتیاد، مفاسد اخلاقی، حاشیهنشینی و بیکاری در آثار تولید شده توسط هنرمندان مورد توجه قرار گرفت، گفت: ۴۷ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود.
جشنواره منطقهای تئاتر خیابانی هرسین از۱۳تا۱۵ اردیبهشتماه با موضوع پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با حضور گروههای حرفهای استانهای کرمانشاه، کردستان، همدان و لرستان برگزار شد.
در پایان این جشنواره سه روزه به برترینهای بخش های مختلف جایزه و لوح تقدیر اهدا شد و گروه نمایشی بروجرد نیز با نمایش خیابانی لیلی و مجنون به عنوان گروه برتر معرفی شد.
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