ابلاغ آیین نامه اجرایی نظام جامع خرید کالاهای داخلی کرمانشاه 

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی عصر امروز در همایش صنعتگران استان کرمانشاه اظهار داشت: آیین نامه اجرایی نظام جامع خریدهای داخلی استان در ۶ بند تنظیم شده است.

وی افزود: تمام دستگاه های اجرایی اداری استان موظف به خرید کالاهای مورد نیاز خود از کالاهای داخل استان هستند.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه بیان داشت: اگر این امکان وجود نداشت و کالاهای مورد نیاز آنها در استان موجود نبود باید به ما اعلام کنند تا پیگیری کنیم.

کاشفی تصریح کرد: در یکی از بندها قید شده که هرسال این موضوع بررسی می شود و دستگاه های برتر قدردانی و مدیرانی که عملکرد نامناسبی داشته باشند با آنها برخورد می شود.

وی گفت: امیدواریم با این بخش نامه که در شورای اداری تصویب شود بخشی از مشکلات تولیدکنندگان حل شود.