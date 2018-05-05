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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۰:۲۵

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه خبر داد:

ابلاغ آیین نامه اجرایی نظام جامع خرید کالاهای داخلی کرمانشاه 

ابلاغ آیین نامه اجرایی نظام جامع خرید کالاهای داخلی کرمانشاه 

کرمانشاه- رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از ابلاغ آیین نامه اجرایی نظام جامع خرید کالاهای داخلی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی عصر امروز در همایش صنعتگران استان کرمانشاه اظهار داشت: آیین نامه اجرایی نظام جامع خریدهای داخلی استان در ۶ بند تنظیم شده است. 

وی افزود: تمام دستگاه های اجرایی اداری استان موظف به خرید کالاهای مورد نیاز خود از کالاهای داخل استان هستند.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه بیان داشت: اگر این امکان وجود نداشت و کالاهای مورد نیاز آنها در استان موجود نبود باید به ما اعلام کنند تا پیگیری کنیم.

کاشفی تصریح کرد: در یکی از بندها قید شده که  هرسال این موضوع بررسی می شود و دستگاه های برتر قدردانی و مدیرانی که عملکرد نامناسبی داشته باشند با آنها برخورد می شود.

وی گفت: امیدواریم با این بخش نامه که در شورای اداری تصویب شود بخشی از مشکلات تولیدکنندگان حل شود.

کد مطلب 4288466

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