به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا باقری عصر روز شنبه در نشست روسای دانشگاه های استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: در حال حاضر سالانه ۲۵هزار دانشجوی دکتری در دانشگاه های کشور پذیرفته می شوند، این در حالی است که توسعه تحصیلات تکمیلی در دستور کار نیست و محدودیت های قانونی در این زمینه مطرح است، همچنین برای اشتغال این قشر دغدغه وجود دارد.

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: چنانچه فقط مدرک گرایی حاکم باشد و فارغ التحصیلان دوره های تکمیلی از مهارت های لازم برخوردار نباشند، در زمینه اشتغال با مشکل مواجه خواهند شد.

باقری بیان کرد: امروز مراکز دانشگاهی باید به سمت رفع نیازهای جامعه گام بردارند و در این مسیر تعامل و هم افزایی مطلوبی میان دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی برقرار شود.

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان ساخت: همچنین نیاز است که پژوهش در مراکز دانشگاهی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و از نتایج پایان نامه های در حوزه های مختلف مربوطه بهره گیری شود.

وی در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت با محدودیت منابع روبرو است، مراکز دانشگاهی بایستی برنامه ریزی و چاره اندیشی جدی به منظور تامین منابع خود داشته باشند و در این برنامه ریزی ها منابع درآمدی پایدار را دنبال کنند.

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به نقش مهم و اثرگذار مساعدت های خیران در رفع کمبودهای حوزه آموزش عالی عنوان کرد: طی سال های اخیر حدود ۳۰۰هزار مترمربع فضای آموزش عالی در کشور، با مساعدت های خیران احداث شده و یا در حال احداث است و همچنین خیران در کمک به تجهیز مراکز دانشگاهی و دانشجویان کم بضاعت، اقدامات ارزشمند و در خور تقدیری را به انجام رسانده اند.