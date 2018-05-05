مطالبات فرهنگیان مازندران تا پایان اردیبهشت پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عسگری نیکزاد، شامگاه شنبه در همایش تجلیل از معلمان دوره ابتدایی شهرستان بهشهر در مجتمع هوتو افزود: آینده کشور ما در دستان مربیان و تربیت نسل آینده است و لذا باید برای داشتن نسلی فعال وپویا معلمان و فرهنگیان ویژه دیده شوند.

وی معلمان را عنصر پیشرفت و توسعه در هر جامعه ای دانست که موجب بارور شدن توسعه می شوند و با اعلام اینکه معلمان بانیان سعادت در جامعه هستند؛ اظهار داشت: نامگذاری روزی به نام معلم، اقدامی ارزشمند برای گرامیداشت مقام معلم است.

نیکزاد بیان داشت: باید مسئولان و دست اندرکاران امور جاری مملکت توجه خاص به نیازمندی ها و مشکلات آموزش و پرورش داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: براساس آنچه به ما اعلام شده است؛ در رابطه با مطالبات فرهنگی، این مطالبات تا پایان اردیبهشت ماه پرداخت می شود.

وی افزود: فرهنگیان از دوران ابتدایی دارای سختی کار هستند و سختی کار در دوران مختلف وجود دارد و برای توسعه کشور نیازمند معلمان توانمند هستیم و باید به سیستم آموزش و پرورش توجه ویژه اعمال شود.

نیکزاد گفت: حقوق معلمان و فرهنگیان بسیار کم است و دستگاههای دیگر دو و نیم برابر ما حقوق می گیرند و در بخش پاداش و حقوق و مزایا، شاید ۵ برابر ما پاداش دریافت می کنند و این از نگرانی های جامعه فرهنگیان است.

مدیر آموزش و پرورش بهشهر هم در سخنانی اظهار داشت: توجه به جایگاه معلمان در جامعه در واقع توجه به آینده جامعه است و این مسئله نباید از نظر دور نگه داشته شود.

قربانعلی اصغری گفت: قدرشناسی از معلمان و توجه به جایگاه بلند و رفیع علم و دانش نشان دهنده ظرفیت بالای جوامع برای پذیرش دانش و احترام به جامعه علمی است که باید سرلوحه کار همگان باشد.