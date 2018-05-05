توسعه مناسبات اقتصادی تهران ومسکو/موافقتنامه تجاری ایران واوراسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، عبدالطیف پف نماینده رییس جمهور روسیه در امور کشورهای حاشیه دریای خزر، در جریان دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان، عامل اصلی سرعت گرفتن همکاری های اقتصادی، استانی و منطقه ای دو کشور طی ماه های اخیر را، بر عهده گرفتن ریاست طرف ایرانی از سوی مسعود کرباسیان عنوان کرد.

کرباسیان رییس طرف ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه، طی سخنانی در دیدار با «عبدالطیف پف» روند همکاری های دو کشور در کمیسیون مشترک را بسیار خوب و رو به توسعه ارزیابی کرد.

وزیر اقتصاد کشورمان با بیان اینکه امضای موافقتنامه تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آینده نزدیک، اقدام بسیار خوبی است که به توسعه همکاری های منطقه ای ایران و روسیه کمک می کند، خواستار تسریع در اجرای پروژه مشترک راه آهن گرمسار، اینچه برون و قرارداد نیروگاه سیریک شد که اعتبار مربوط به آن در بودجه سال جاری روسیه نیز دیده شده است.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به مذاکرات انجام شده در سفر رییس جمهور کشورمان به روسیه در خصوص مشارکت شرکت های ایرانی در تکمیل پروژه متروی مسکو و اعلام آمادگی طرف روسی برای این همکاری، خواستار پیگیری این موضع از سوی «عبدالطیف پف» شد.

این گزارش حاکی است، «عبدالطیف پف» نماینده رییس جمهور روسیه در امور کشورهای حاشیه دریای خزر نیز طی سخنانی در این دیدار با بیان اینکه بنا بر تاکید ولادیمیر پوتین، ایران شریک اصلی روسیه در دریای خزر است، از ماموریت ویژه خود از سوی رییس جمهور این کشور برای تشکیل کمیته ای اجرایی در این کشور به منظور توسعه همکاری های کشورهای حاشیه دریای خزر به ویژه ایران خبر داد.

وی تصریح کرد: این کمیته برای نخستین بار پس از فروپاشی شوروی سابق، در بالاترین سطح به منظور اجرایی کردن تصمیمات و تفاهمات انجام شده پیرامون موضوع دریای خزر و تدوین برنامه ای برای همکاری های منطقه ای کشورهای حاشیه این دریا تشکیل خواهد شد و پیشنهادمان به شرکا نیز این است که برنامه های خود را در این ارتباط تدوین کنند.

«عبدالطیف پف» با بیان اینکه حضور کرباسیان به عنوان رییس طرف ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور عامل اصلی پویایی و سرعت گرفتن روند همکاری های اقتصادی، منطقه ای و استانی فیمابین ایران و روسیه است، افزود:این، نه تنها نظر من که نظر رییس طرف روسی کمیسیون اقتصادی مشترک دو کشور است که از من درخواست کرده آن را به شما انتقال دهم.

نماینده رییس جمهور روسیه در امور کشورهای حاشیه دریای خزر همچنین با اشاره به موضوع مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد کشورمان در خصوص همکاری پیمانکاران ایرانی در طرح تکمیل متروی مسکو، اظهارداشت: من در این ارتباط با شهردار مسکو صحبت کرده ام و وی با صدور دستورات لازم به معاون خود، حمایت کاملش را از این امر اعلام کرد.

وی همچنین از برگزاری همایشی به منظور توسعه همکاری های منطقه ای و استانی کشورهای حاشیه دریای خزر و به ویژه ایران در آینده نزدیک در آستاراخان خبر داد که با دستور و حمایت شخص رییس جمهور روسیه انجام خواهد شد.