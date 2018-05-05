یادواره شهید آبروی محله در بردخون برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه موقت بردخون عصر شنبه در این آیین با بیان اینکه یاد شهدا کمرنگ شده، اظهار داشت: شهدا رفتند تا ما زنده و خوشحال بمانیم اما برخی مسؤلان با خون شهدا بازی می کنند.

حجت الاسلام محمدجواد عاشوری افزود: نقش شهدا مشخص است، آنان باعث قوام و دوام دین و انقلاب و نظام اسلامی شدند.

وی با اشاره یه اینکه اگر عزت و کرامتی داریم از حماسه شهدا است، اضافه کرد: با برگزاری یادواره شهدا ذره ای از دین خود را ادا کنیم تا در خطرات بتوانیم راه و منش و روش آنان را ادامه دهیم و بکوشیم در مسیر شهدا حرکت کنیم.

یکی از فرماندهان دفاع مقدس نیز گفت: افتخاری بالاتر از شهادت و جانبازی وجود ندارد و اگر شهر و محله ای شهید و ایثارگر ندارد آبرویی ندارد.

محمد صابر با تجلیل از نقش بردخون و شهرستان دیر در دفاع مقدس گفت: هیچ گروه و جناحی افتخارآمیز نیست و افتخار و آبروی محله با هیچ چیز مادی عوض نمی شود.

وی افزود: امروز جبهه مقاومت به خوبی اهداف خود را محقق کرده به نحوی که آمریکا در سوریه حضور ندارد و تعدادی را اجیر کرده تا اهداف شوم خود را عملی کند.

وی با بیان اینکه بلوک شرق متزلزل شد و بلوک غرب نیز متزلزل خواهد شد، ادامه داد: با ایثارگری شهیدانی مانند شهید حججی راه جبهه مقاومت کوتاه شد و آمریکا در سوریه و عراق خوار و ذلیل شده است.

در ادامه یکی از همرزمان شهید خاطراتی از شهید ذکر کرد و پس از مداحی توسط یکی از مداحان اهلبیت، هدایایی تقدیم مادر شهید شد.

کارگران بردخونی تجلیل شدند

بخشدار بردخون در مراسم تجلیل از کارگران بردخون با اشاره به تاریخچه روز کارگر، اظهار داشت: حضور کارگران در حوادث سرنوشت ساز انقلاب اسلامی و مشارکت در دفاع مقدس افتخاری بزرگ برای این قشر پرتلاش است.

علی اخلاقی افزود: از خودگذشتگی، تحول خواهی و عدالت جویی از شاخصه های روشن کارگران ایران اسلامی بوده است.

وی با بیان اینکه کارگران مشتاقند دولت اسلامی از جایگاه اقتدار حرکت کند، اضافه کرد: کارگران دارای حرفه و فناوری هستند و با تلاش خود به چرخه تولید کمک می کنند و همه ما می توانیم با خرید کالای ایرانی از جایگاه و اشتغال آنان حمایت کنیم.

بخشدار بردخون ادامه داد: تک تک افراد جامعه در کار و زندگی از کالای ایرانی استفاده کنند و برای گسترش اشتغال پایدار با همه توان بکوشند.

وی با تأکید بر نقش روستاها در تقویت اشتغال پایدار، گفت: دولت در این زمینه تمهیدات خوبی در نظر گرفته و با دادن وام های کم بهره ضمن کمک به روستایبان، تولید کشور بیش از گذشته شود.

اخلاقی ابراز داشت: در بخش بردخون طرح های زیادی برای اشتغال پایدار پیشنهاد شده که امیدواریم تولیدات روستایی افزایش یابد و زمینه بهره مندی همه مردم فراهم شود.

در ادامه از ۴۰ کارگر شاغل در شهرداری و دهیاری های بخش بردخون با تقدیم هدایایی تجلیل شد.