بهگزارش خبرگزاری مهر، رضا اردکانیان در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندیهای بهره برداری و نگهداری در صنعت آب و فاضلاب کشور در جمع خبرنگاران در واکنش به این موضوع که در مورد کم آبی در جامعه وحشت آفرینی میشود، گفت: اگر با استفاده از روشهایی همچون شیرینسازی آب دریا، انتقال آب و استخراج آبهای ژرف، منابع جدید آب تأمین کنیم، اما در مصرف تغییری ایجاد نکنیم، مانند این است که آبهایی جدید را بعد از گذشت سالها و صرف منابع زیاد، در مشکی سوراخ ریختهایم.
اردکانیان اضافه کرد: کشاورزان باید بدانند که با بهبود ۱۰ درصدی بهرهوری آب، بیش از آنچه در کل بخشهای صنعت، شرب و بهداشتی مصرف میشود را میتوانند صرفه جویی کنند.
وی تاکید کرد: البته مدیریت مصرف به معنای این نیست که ما به فکر تأمین آبهای جدید با روشهای جدید نیستیم؛ ما حتماً به دنبال دکنولوژی های روز خواهیم بود؛ حتماً آبهای دریاها را با مطالعات اقتصادی و زیست محیطی شیرین میکنیم اما نه به این قیمت که دست به نحوزه مصرف آب موجود نزنیم.
تغییر تعرفه آب و برق با هدف اصلاح مصرف
وزیر نیرو همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر محدود بودن تغییرات قیمتی در تعرفههای آب و برق، گفت: بر اساس یک بررسی که البته مبنای آن را نمیدانم، افزایش ماهانه قیمت برق به طور متوسط برای هر شهروند به اندازه قیمت یک نان است.
وی با بیان اینکه به هیچ وجه موافق گران شدن قیمت آب و برق نیستم و معتقدم هر کالا و خدمات باید قیمت خود را داشته باشد، اظهار کرد: در صورتی که ارزان بودن یک کالا منجر به مصرف بیرویه آن شود، خود مردم بعداً هزینه آن را خواهند داد؛ به عنوان نمونه اگر قیمت برق واقعی نشود و به این دلیل خاموشی اعمال شود، هزینههایی که تک تک مردم به دنبال خاموشی پرداخت میکنند به مراتب بیشتر از اصلاح قیمتها خواهد بود.
وی اضافه کرد: نظر وزارت نیرو این است که اصلاح قیمت آب و برق بیش از هر چیز با هدف اثرگذاری بر روی الگوی مصرف انجام شود.
اردکانیان در پاسخ به این پرسش که آیا امسال خاموشی خواهیم داشت، گفت: ما همه تلاش خود را در این خصوص به کار میگیریم اما اصلیترین اتکای ما در این زمینه بر مردم است؛ مردم باید از امروز که نیمه اردیبهشت است از خود سؤال کنند چه اقداماتی میتوان انجام داد که آب و برق قطع نشود.
وزیر نیرو اظهار کرد: زیربنای اصلاح مصرف در عرصه منابع زیست محیطی، اخلاق است؛ هر چقدر ما جامعه اخلاقیتری داشته باشیم، در حکمرانی منابع زیست محیطی به ویژه آب صحیحتر عمل خواهیم کرد.
وجود سه میلیارد مترمکعب پساب در کشور
وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع استفاده از پساب فاضلابها اشاره کرد و با تاکید بر اینکه باید آب خاکستری را در منابع آبی خود در نظر بگیریم، گفت: هم اکنون سالانه سه میلیارد مترمکعب پساب در کشور وجود دارد که نه تنها تصفیه نمیشود، بلکه موجب آلوده شدن منابع محدود آب شیرین میشود.
وی تاکید کرد: دولت و بخش خصوصی باید توجهی بیشتر به این مساله داشته باشند و منابع مالی قابل ملاحظهای برای جمع آوری، تصفیه پساب و تأمین آب مطمن و پایدار (برای بخش صنعت) سرمایهگذاری کنند.
وزیر نیرو با بیان اینکه جامعه ما و مردم ما ظرفیتی بسیار بالا دارند تصریح کرد: ما یک مقدار بر روی شیوهها و روشهایی که برای ارتباط برقرار کردن به کار گرفتهایم، تجدید نظر خواهیم کرد و در این خصوص یک مرکز علوم اجتماعی را فعال خواهیم کرد؛ باید در کنار مهندسی، شاخه علوم اجتماعی را نیز مورد توجه قرار داد.
نظر شما