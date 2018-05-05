به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام آقاخانی عصر شنبه در نشست با رئیس فدراسیون ورزش های روستایی و بازی های بومی محلی در اردبیل افزود: در حال حاضر با آسیب شناسی و نیازسنجی حوزه ورزش روستایی به دنبال توزیع عادلانه امکانات و تجهیزات ورزشی در روستاهای استان هستیم.

وی با بیان اینکه سیاست ها و برنامه های وزارت ورزش و فدراسیون ها در توسعه ورزش روستایی و همگانی برنامه های عملیاتی و اجرایی است، تصریح کرد: تحقق بسیاری از برنامه ها بیانگر این نکته است.

سرپرست اداره ورزش و جوانان استان بهبود وضعیت روستاها را از اولویت های دولت برشمرد و یادآور شد: اداره ورزش و جوانان استان در این راستا به دنبال تقویت و ارتقا ورزش در روستاها بوده و مسئولان نیز از آن حمایت می کنند.

وی توسعه و گسترش خانه های ورزش روستایی را در استان اردبیل با این هدف دانست و ادامه داد: این خانه ها علاوه بر برطرف کردن نیازهای ورزشی در روستاها، جایگزین مناسبی برای سالن های ورزشی پرهزینه در روستاها است.

آقاخانی تاکید کرد که با تجیهز خانه های ورزش روستایی تلاش می کنیم ورزش همگانی را در روستاها توسعه و سلامت روستائیان و بویژه قشر جوان این مناطق را ارتقا دهیم.

وی دستیابی به این هدف را در توسعه ورزش قهرمانی نیز موثر دانست و بیان داشت: تجربه نشان داده است که هرگان به ورزش روستاها و مناطق کم برخوردار توجه شده ورزش قهرمانی هم تقویت شده است.

سرپرست اداره ورزش و جوانان استان با اشاره به ارسال تجهیزات ورزشی برای ۳۰ خانه ورزش روستایی استان با حضور مسئولان وزارت ورزش و فدراسیون ورزش های روستایی متذکر شد: این مهم در راستای توجه به ورزش این مناطق و حمایت از علاقمندان و ورزشکاران روستاها تحقق می یابد.