تمرین با نشاط پرسپولیس در ابوظبی/ نظارت ویژه برانکو بر بدنسازی

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین تمرین پرسپولیس در ابوظبی امارات برای بازی با الجزیره از ساعت ۱۹:۴۵ به وقت محلی آغاز شد. گزارش این تمرین را در پی می خوانید:

* تمرین سرخپوشان قرار بود در زمین چمن برگزار شود اما کادر فنی پرسپولیس ترجیح داد این تمرین را در سالن بدنسازی هتل محل اقامت سرخپوشان برگزار کند.

* بازیکنان پرسپولیس تمرینات بدنسازی متنوعی را از همان ابتدا زیر نظر مارکو استیلینوویچ مربی بدنساز پرسپولیس آغاز کردند. کار با وزنه، دویدن روی تردمیل و انجام حرکات کششی در حالی برگزار شد که برانکو ایوانکوویچ دقت خاصی روی آن داشت.

* سیدجلال حسینی که به دلیل محرومیت در بازی رفت مقابل الجزیره حضور نخواهد داشت پا به پای هم تیمی‌هایش تمرین کرد. وی که کاپیتان اول پرسپولیس است با صحبت های خود سعی بر ارتقای روحیه سرخپوشان داشت.

* امید عالیشاه نیز که در لیست پرسپولیس در مرحله یک هشتم نهایی برای بازی با الجزیره حضور ندارد با جدیت خاصی کار با وزنه را انجام می داد.

* روحیه بازیکنان پرسپولیس در فاصله دو روز مانده به بازی با الجزیره قابل توجه است. شاگردان برانکو ایوانکوویچ در کنار تمرینات سخت بدنسازی خود مدام به شوخی با یکدیگر مشغول بودند.

* بازیکنان پرسپولیس پس از یک ساعت و نیم تمرین در سالن بدنسازی به اتاق های خود رفتند تا خود را برای صرف شام آماده کنند.

* محسن مسلمان یکی از اخرین نفراتی بود که سالن بدنسازی را ترک کرد. هافبک پرسپولیس پس از کار با وزنه، مشغول تمرینات نرمشی شد.

* برانکو ایوانکوویچ و کریم باقری نیز در انتهای تمرین دست به کار شدند و با استفاده از دستگاه تردمیل بدن های خود را گرم کردند.