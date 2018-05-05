والیبالیست ارومیه ‌ای به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکنان حاضر در تیم ملی جوانان و الیبال از روز سه شنبه این هفته ۱۸ اردیبهشت به مدت ۱۰ روز در اردوی آماده‌سازی تیم ملی حضور می یابند و زیر نظر مربیان تمرین می کنند.

نوزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا ۳۰ تیر تا ۶ مرداد امسال به میزبانی منامه بحرین برگزار می‌شود.

اکبرمحمدی به عنوان سرپرست، بهروز عطایی به عنوان سرمربی، مسعود آرمات، علیرضا طلوع کیان و وحید صادقی به عنوان مربی، مهدی احمدی به عنوان فیزیوتراپ، حسین خوریانی و امین علی اکبری به عنوان آنالیزور، محمود محمدی به عنوان ماساژور و بهمن سلطانی به عنوان مشاور فنی کادر فنی تیم ملی والیبال جوانان در این اردو هستند.

این جوانان پیش از این عضو تیم ملی نوجوانان بودند و به همراه این تیم مقام چهارم آسیا و قهرمانی نوجوانان جهان را در سال گذشته کسب کردند.