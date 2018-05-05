به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احد آزادیخواه شامگاه شنبه در آیین افتتاحیه نخستین جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران در همدان با بیان اینکه مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسلامی به اثر رسانه در مقابله با هجمه های دشمنان واقف هستند، گفت: رسانه جبهه اثربخشی در برابر هجمه دشمن به مقدسات و آداب و رسوم است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تنها جبهه اثر بخش و پیروز میدان در برابر هجمه بیگانگان رسانه است، گفت: رسانه های بیگانه برای تخریب مقدسات مردم ایران از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.

حجت الاسلام آزادیخواه با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ شبکه فارسی زبان برای تخریب مقدسات ایران اسلامی فعال هستند، گفت: رسانه به عنوان تنها جبهه؛ مقابل این هجوم ایستاده و جانانه دفاع می کند.

وی با تاکید بر اینکه به تعبیر مقام معظم رهبری ایران باید قطب انیمیشن دینی دنیا باشد، گفت: یکی از دغدغه ها در زمینه تولیدات پویانمایی جلوگیری از واردات است چرا که واردات این هنر؛ فرهنگ ایران اسلامی را دستخوش لطمه خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر استعدادها نادیده گرفته شود به فرهنگ آسیب وارد خواهد شد، گفت: باید استعدادها رخ نشان دهد و جوانان مستعد وارد میدان شوند.

حجت الاسلام آزادیخواه با تاکید براینکه ظرفیت های علمی، دینی، مذهبی استان ها باید مورد توجه باشد، گفت: پویانمایی در فرهنگ سازی سبک زندگی ایرانی اسلامی نقش بسزایی دارد.

وی به پویانمایی شکرستان و تاثیر مثبت آن در آموزش عنوان کرد: اگر به ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی توجه کنیم هزینه ها در بخش آسیب اجتماعی به شدت کاهش خواهد یافت.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه ۵۲۰۰ سال پیش ایرانیان پویانمایی را رقم زدند، گفت: انقلاب اسلامی ایران از این توانمندی رونمایی کرد.

حجت الاسلام آزادیخواه حمایت از کالای ایرانی را مورد تاکید قرارداد و گفت: تولید و حمایت از پویانمایی نیز به مانند حمایت از کالای ایرانی باید مورد توجه قرار گیرد.