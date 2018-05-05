به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست خبری علیار راستگو، فرماندار جدید تبریز بعد از گذشت ۲ماه از انتصاب وی، عصر امروز با حضور اهالی رسانه این شهر برگزار شد.

راستگو در این نشست از خبرنگاران خواست ابتدا سوالات خودشان را به نوبت بیان کنند و سپس به صورت موردی پاسخ و موضع خود را نسبت به موضوعات و سوالات مطرح‌شده بیان کرد.

وی که سخنان ابتدایی خود را به معرفی خویش و فعالیت‌هایش اختصاص داد، صداقت و شفافیت را دو اصل مهم برشمرد و خود را متعهد به این اصول معرفی کرد.

راستگو در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص دستاوردهای سفر اخیر رئیس جمهور به تبریز گفت: از مردم بخاطر استقبال خوب و همچنین تحمل مشکلاتی مثل ترافیک تشکر می‌کنم اما این سفر دستاوردهای خوبی برای استان و مخصوصا برای تبریز داشت و امکاناتی که برای تبریز دریافت کرده‌ایم را به زودی تشریح می‌کنیم.

وی در ادامه درباره مهم‌ترین چالش‌های موجود شهرستان تبریز اظهار کرد: ما باید بیش‌تر از آن که به نداشته‌هایمان توجه می‌کنیم، به داشته‌ها و ظرفیت‌هایمان توجه کنیم.

فرماندار تبریز شرح داد: مهم‌ترین ظرفیت تبریز نیروی انسانی آن است ما شاهد آن هستیم که مدیران رده بالای کشوری تبریزی هستند و نیز بیش‌ترین اعضا هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز از نمایندگان تبریز هستند و ما واقعا نباید از این پتانسیل‌های خوب غافل شویم.

وی در ادامه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره وضعیت باشگاه تراکتورسازی تبریز و احتمال واگذاری آن به بخش خصوصی اعلام کرد: کل هلدینگ تراکتورسازی به بخش خصوصی واگذار شده است اما درخصوص واگذاری تیم باید مسئولان باشگاه اظهار نظر کنند.

تسهیل روند انتقال آب‌های سطحی به دریاچه ارومیه، موضوع دیگری بود که فرماندار تبریز درباره آن اظهار نظر کرد: مسیرهای انتقال آب‌های بارش‌های مختلف تبریز به دریاچه ارومیه حدالمقدور باز شده است. خوشبختانه در روزهای اخیر شاهد بارش باران در تبریز هستیم و این موضوع امیدوارکننده‌ای برای احیا دریاچه ارومیه است.

راستگو در بخش دیگری از سخنان خود درباره ناهماهنگی‌های احتمالی موجود بین ادرات شهرستان گفت: طبق قانون هرگونه اختلاف بین ادارات کل استان توسط استاندار و هرگونه اختلاف میان اداره‌های شهرستان توسط فرماندار رسیدگی می‌شوند.

وی افزود: اگر مصداقی در این خصوص مشاهده شود، ورود می‌کنیم و سعی‌مان این است که قبل از مراجعه به قوه قضائیه، مشکلات را خودمان با صحبت و راه‌حل‌های موجود حل کنیم.

فرماندار جدید تبریز درباره تغییرات احتمالی در بدنه چارت سازمانی فرمانداری تبریز تصریح کرد: با کسی شوخی ندارم و اگر هرگونه تغییری رخ بدهد، قطعا برای افزایش کارایی فرمانداری و در راستای حل مشکلات مردم است.

وی با بیان ‌اینکه کارها را با جدیت فراوان پیش خواهیم برد، تاکید کرد: بنده یک مدیر اجرایی هستم و مباحث اجرایی را پیش می‌برم؛ باید جلسه‌ها و برنامه‌هایی که برگزار می‌شوند، خروجی داشته باشند و ما بر اساس خروجی‌ها ارزیابی خواهیم کرد.

راستگو در بخش دیگری از سخنان خود، نسبت به سازمان‌های مردم‌نهاد ابراز علاقه و حمایت کرد و گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد اخیرا نسبت به گذشته ۱۰۰درصد افزایش یافته است و این بخاطر توجه ویژه دولت تدبیر و امید به موضوع سازمان‌های مردم نهاد و اعتقاد ما به کارایی این سازمان‌هاست.

وی همچنین درخصوص اشتغال جوانان در تبریز بیان کرد: اشتغال چیزی نیست که بتوان آن را سریعا حل کرد. اشتغال موضوعی است که برای حل آن باید همه تلاش کنند و از طرفی دیگر جوانان نباید تنها به فکر اشتغال در ادارات دولتی باشند.

فرماندار تبریز خاطرنشان کرد: آمریکا که دشمن اول ماست، ۳۲۰میلیون نفر جمعیت دارد اما تنها ۸۰۰هزار نفر در قوای سه‌گانه و ادارات دولتی آن کشور مشغول به کار هستند.

حاشیه‌نشینی، عنوان موضوع مهم دیگری بود که راستگو درباره آن بیان کرد: مهم این است که چگونه حاشیه‌نشینی را تعریف کنیم. ما باید سعی کنیم مبلمان شهری‌مان را که مقابل دید گردشگران قرار دارد، به گونه‌ای آماده کنیم که در شان مردم این شهر باشد.