خوزستان در سال گذشته ۴ روز هوای پاک داشت

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا لاهیجان زاده شامگاه شنبه در نشست کمیته استانی آلودگی هوا در استانداری خوزستان اظهار کرد: این کارگروه تقریباً در دهه ۸۰ یعنی از سال ۷۸ و ۷۹ به بعد با مصوبه دولت تشکیل و استانداران رئیس و دبیری آن با محیط زیست بود؛ این در حالی است که در استان خوزستان طی سال‌های اخیر بیشتر به ریزگردها توجه می‌شد.

وی افزود: شرکت‌های مختلف را هم برای شرکت در کارگروه دعوت می‌کنیم تا اقدامات لازم برای انجام شدن را بدانند؛ در این بین وظایف دستگاه‌های اجرایی به‌منظور کاهش آلودگی هوا مشخص‌شده است.

مدیرکل محیط زیست خوزستان تصریح کرد: سهم تمام دستگاه‌ها و منابع تولیدکننده آلودگی با روش‌های علمی در مطالعات و تحقیقات مشخص‌شده است.

لاهیجان زاده در ادامه با اشاره به اینکه آخرین مورد قانون هوای پاک سال گذشته به تصویب رسید، بیان کرد: طرح ال. ای زد (LEZ) باید اجرا و در اهواز مثل سیار کلان‌شهرها محدوده آن را تعیین کنند؛ در تهران خودروهای فاقد معاینه فنی را با دوربین‌های مداربسته تعیین و رانندگان متخلف جریمه می‌شوند.

مدیرکل محیط زیست خوزستان عنوان کرد: داشتن معاینه فنی بین ۱۰ تا ۱۷ درصد باعث کاهش آلودگی هوا می‌شود؛ آیین‌نامه خودروهای فرسوده برای تصویب به هیئت دولت رفته و بر اساس آن پلاک گذاری خودروهای فرسوده و بیمه شدن آنها ممنوع است. یکی از زیربناهای اصلی رسیدن به هوای پاک جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده و یا بدون معاینه فنی است.

لاهیجان زاده با اشاره به اینکه برای وزارت کشور نیز وظایف گسترده‌ای تعیین شده است، ادامه داد: ممنوعیت استفاده از موتورسیکلت‌های کاربراتوری، حذف سهمیه سوخت به کامیون‌های فرسوده، لزوم جلوگیری از ورود برخی خودروها در گمرک و همچنین نصب سیستم جذب دوده در خودروهای دیزلی از جمله اقدامات برای کاهش آلودگی هوا است.

وی عنوان کرد: در زمینه حمل‌ونقل عمومی نیز از رده خارج کردن اتوبوس و خودروهای فرسوده جزو وظایف شهرداری‌ها هستند؛ به خصوص اینکه وضعیت اتوبوس‌رانی که واقعاً نامناسب است و باید بهبود دهند.

لاهیجان زاده در خصوص اجرای طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بنزین) نیز گفت: برای جلوگیری از انتشار بخارهای بنزین باید اقدامات جدی در این خصوص صورت بگیرد ولی متأسفانه فاز دوم طرح کهاب هنوز اجرا نشده و متولی اجرایی شدن آن شرکت پخش فرآورده‌های نفتی است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان با تأکید بر اینکه در هشت کلان‌شهر باید مدل منشأ یابی ذرات معلق تهیه شود، گفت: میزان انتشار گاز کربن از طریق خودرو نیز باید در قالب یک سیاهه از سوی محیط زیست تهیه شود که برای اهواز در حال تدوین است.

لاهیجان زاده خبر داد: خوزستان در سال گذشته تنها چهار روز هوای پاک داشت که قطعاً همه آن به گازها برنمی‌گردد و سهم عمده آن به غبارآلود بودن هوا برمی‌گردد. سال گذشته همچنین ۲۳۱ روز هوای سالم، ۱۰۸ روز هوای سالم، هفت روز بسیار ناسالم و ۱۴ روز هوای خطرناک را در استان تجربه کردیم.

وی با گلایه از اینکه طرح محدودیت‌های ترافیکی در اهواز اجرا نشده و فقط محدوده اجرایی شدن آن را تعیین کردند، گفت: البته کارهای خوبی هم انجام شده که از آن جمله می‌توان به افزایش تعداد مراکز اسقاط خودروهای سبک و سنگین به چهار واحد اشاره کرد.

لاهیجان زاده با اشاره به لزوم افزایش فضای سبز در اهواز اظهار کرد: ایجاد کمربند سبز اهواز که فعلاً مورد رضایت نیست و باید اقدامات لازم در این خصوص صورت بگیرد.

ایجاد مسیر دوچرخه‌سواری در اهواز

مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان اضافه کرد: بحث فلرها را به صورت مجزا پیگیری می‌کنیم که طی برنامه سه ساله باید جمع‌آوری شوند و در قوانین پایین‌دستی روی آن الزام شده و در برنامه توسعه ششم هم مورد تأکید است. پیشنهاد می‌شود در اهواز مراکز معاینه فنی خودرو افزایش و همچنین مسیر دوچرخه‌سواری در نقاط مختلف نیز ایجاد شود.

لاهیجان زاده بیان کرد: حذف سالی ۳۰ درصد از سوزاندن نیشکر برای این شرکت تعیین شده و طی سه سال باید آن را به صفر برساند و سال گذشته ۲۸ درصد آن را محقق کرده است.

وی در واکنش به مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب مبنی بر اینکه منشأ باران‌های اسیدی درختان کونوکارپوس نبوده است، گفت: باران‌های اسیدی که سال ۹۲ داشتیم و کمیته مدیریت بحران دانشگاه نیز تشکیل جلسه داد و در مصاحبه روز اول اعلام کردند که اسیدی نبوده و بعدش هم نشان دادند که پی اچ این باران اصلاً در حد اسیدی بودن باران نیست. آن مراجعات هم ۹۵ درصد مراجعه‌کنندگان یا مبتلا به آسم و یا زمینه آسم داشتند.