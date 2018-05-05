توافق با فدراسیون ممکن نیست/ محترمانه نبود به قرعه کشی بروم

به گزارش خبرگزاری مهر، کارلوس کی‌روش در پایان نخستین روز از اردوی نهایی تیم ملی درباره موضوعات مختلف به صحبت پرداخت که به این شرح است:

* پس از نخستین روز فاز اول اردوی نهایی تیم ملی ارزیابی‌تان از وضعیت تیم ملی چگونه است؟

بهتر از این نمی‌شد؛ از این بدتر هم نمی‌شد. بهتر از این نمی‌شد چون که توانستیم برنامه‌های استرتژیک خودمان را که از طرف فدراسیون ارائه و تایید شده بود بنابر اصول و تفکراتی که به آن اعتقاد داریم و اینطور فکر می‌کردیم که جام جهانی اولویت نخست فوتبال ایران است، پیش ببریم. بهتر از این نمی‌شد. به خاطر اینکه منابع انسانی و لجستیکی لازم را در اختیار داریم. از این بهتر نمی‌شد چون همه خوشحال هستیم.

از این بدتر هم نمی‌شد چون ما نتوانستیم بازیکنان مورد نیازمان را در اردو داشته باشیم تا بتوانیم تصمیمات نهایی درست را اتخاذ کنیم. یک بار دیگر دقیقا مثل جام جهانی برزیل متاسفانه بعضی از بازیکنان فرصت حضور در جام جهانی را به همین خاطر از دست خواهند داد و طبیعتا این مساله باعث لطمه به منافع ملی می‌شود.

* این یعنی که فوتبال ایران از آن اتفاق، تجربه‌ای کسب نکرد. درست است؟

من با این مبحث به طور کامل موافق نیستم. یادگیری از گذشته‌ها یک بحث است ولی پیدا کردن راهکارها یک موضوع دیگر است یادگیری یک موضوع است و اتخاذ تصمیمات با شهامت در زمان مناسب یک بحث دیگر. الان دیگر به جایی رسیدیدم که بحث رضایت یا عدم رضایت مطرح نیست. الان فقط باید پذیرا باشیم، به همین خاطر ما باید مسوولیت‌هایی که توامان با وظایف برایمان ایجاد می‌شود را بپذیریم.

همانطور که می‌دانید فدراسیون فوتبال عربستان تصمیم گرفت که اردوی تیم ملی این کشور را از امروز با ۲۷ بازیکن داخلی در اسپانیا آغاز کند. مطمئنا مربیان باشگاه‌ها و همینطور هواداران عربستان باید به این تصمیم احترام بگذارند. احتمالا بعضی از آنها با این تصمیم موافق نیستند اما این تصمیم از جانب فدراسیون فوتبال عربستان است و جامعه فوتبال آنجا باید این تصمیم را بپذیرد ولی در ایران تصمیم فدراسیون این بود که باید برعکس این امر اتخاذ شود که اولویت با باشگاه‌ها و فعالیت‌های باشگاهی باشد به همین دلیل هم هواداران تیم ملی و همینطور کادر فنی تیم ملی باید این مساله را بپذیریم. خیلی ساده. دقیقا مثل مساله گذشته، بعضی‌ها موافق هستند و بعضی‌ها موافق نیستند.



* به چه دلیل و اهمیتی با در نظر گرفتن شرایط فعلی باز هم شما تصمیم گرفتید این اردو را در این تاریخ (امروز) شروع کنید؟

به خاطر اینکه نظر خاضعانه حرفه‌ای و مربیگری بنده که بنابر تجربه و دانش من است، این بود که بسیار اهمیت داشت که یک برنامه خاص برای کمک به بازیکنان داخلی‌مان داشته باشیم تا آنها بتوانند بهتر آماده باشند و بهتر بتوانند در سطح بالاتر رقابتی قرار بگیرند و عملکرد تاثیرگذارتری داشته باشند و این تنها نظر بنده نیست.

بدون هیچ شک و شبهه‌ای این نظر تمام سرمربیان تیم‌های ملی آسیایی و آفریقایی است. من تا به حال یک سرمربی ملی در هیچ کشوری را ندیدم که نظر مخالف این را داشته باشد. مطلب دوم این است که بنا بر این اعتقاد، دلیل اینکه این برنامه اتخاذ و انتخاب شده است به خاطر این بود که به من چندین بار از طرف فدراسیون فوتبال گفته شد که آماده سازی جام جهانی اولویت اول فوتبال ایران است؛ موضوعی که در آخر هم اتفاق نیفتاده است. به همین خاطر مجبور هستیم که بهترین تلاش‌مان را با در نظر گرفتن واقعیات انجام دهیم.

* ممکن است بعضی از این بازیکنان لطمه بخورند و این فرصت را از دست بدهند؟

دقیقا مثل جام جهانی ۲۰۱۴ که نتوانستیم روی یکسری از بازیکنان حساب کنیم و تعدادی از بهترین بازیکنان‌مان را از دست دادیم و دقیقا همان اتفاق دوباره خواهد افتاد.

* این اشتباه بازیکنان بود؟

نه به هیچ عنوان تقصیر بازیکنان نیست. ولی بین یک بازیکنی که خیلی خوب آماده است و بازیکنی که آمادگی لازم را ندارد من انتخاب دیگری نمی‌توانم داشته باشم.

* شما قبل از بازی با ازبکستان تصمیم نهایی‌تان را می‌گیرید؟

بنا بر برنامه استراتژیکی که بنده در ذهن داشتم، مرحله اول برنامه نهایی آماده سازی ما اهداف مختلفی را در بر می‌گرفت. یکی از اهداف ما این بود که از ۱۵ تا سی‌ام اردیبهشت که شامل دو بازی دوستانه می‌شد، آخرین فرصت ما باشد که بازیکنان را مورد مشاهده، آماده‌سازی و آنالیز قرار دهیم و چند تصمیم آخرمان را بگیریم ولی الان دیگر این مقدور نیست. به نظر شما چه کسی در اینجا لطمه می‌خورد؟ در درجه اول بازیکنان و در درجه دوم تیم ملی. بعضی از آنها لطمه می‌خورند چون فرصت مناسب و منصفانه لازم را نخواهند داشت. همین اتفاق در جام جهانی ۲۰۱۴ افتاد و تعدادی از بازیکنان جام جهانی را از دست دادند.

* در بازی با ازبکستان تعداد کافی بازیکن در اختیار خواهید داشت؟

خیر ما بازیکنان کافی نخواهیم داشت. در حال حاضر ما راهکارهای مناسب برای انجام انتخاب‌هایی که می‌خواستیم برای بازی ازبکستان بگیریم، نداریم. طبق برنامه و اهدافی که من در ذهن داشتم بازیکنان لازم را برای این بازی نداریم و مطمئنا بدون بازیکنان مناسب برای مطالبی که در ذهن داشتم، شاید انجام این بازی منطقی به نظر نیاید. از لیست گذشته‌مان ۱۲ بازیکن را در اختیار نداریم. این بازیکنان باید جزو این برنامه می‌بودند. یک بار دیگر تاکید می‌کنم این چیزی نیست که قبلا به من گفته شده باشد اما واقعیت است. وظیفه من است که با در نظر گرفتن ظرفیت این ۵ بازیکنی که هستند و بازیکنانی که در آینده به ما اضافه می‌شوند بهترین تلاش‌مان را داشته باشیم.

* آخرین وضعیت بازیکنان مصدوم تیم ملی چگونه است؟

در حال حاضر اشکان دژاگه را در فرایند ریکاوری داریم و مراحل درمان او بسیار مثبت به پیش‌ می‌رود و هنوز دلایل محکمی داریم که اعتقاد داشته باشیم که می‌توانیم اشکان را برسانیم. متاسفانه دو روز پیش اطلاعاتی را درباره مصدومیت مسعود شجاعی دریافت کردیم و در حال حاضر متاسفانه نگرانی بسیار جدی وجود دارد که آیا او می‌تواند برسد یا خیر.



* درباره دیدار برابر یونان هم گمانه‌زنی‌های زیادی وجود دارد. این بازی برگزار خواهد شد؟

بنا بر برنامه استراتژیک‌مان فاز اول اردو با انجام بازی در ۲۹ اردیبهشت به پایان می‌رسد فاز دوم اردو در ترکیه است که قرار بود دو بازی در آنجا برگزار کنیم. یکی دیدار برابر ترکیه در هفتم خرداد و دیگری بازی با یونان در دوازده خرداد و مرحله سوم و نهایی‌مان از ۱۵ خرداد آغاز می‌شود تا ۲۴ خرداد و یک دیدار برابر لیتوانی در تاریخ ۱۸ خرداد در مسکو خواهیم داشت.



* دیروز قرعه‌کشی جام ملت‌های آسیا در دوبی برگزار شد و غیبت شما در این مراسم تعجب‌آور بود؟

فکر نمی‌کنم که باید به عنوان سورپرایز تلقی شود چون همانطور که می‌دانید این مراسم برای فدراسیون، تیم‌ها و سرمربیانی بود که در جام ملت‌ها این تیم‌ها را هدایت می‌کنند. برای بنده مناسب و محترمانه نبود که بدون اینکه سرمربی تیم ملی ایران در آن برهه باشم در این مراسم شرکت کنم.

* فدراسیون اما به شما به صورت رسمی پیشنهاد تمدید قرارداد ارائه داده است؟

بله این درست است ولی ارائه و بیان این پیشنهاد یک مطلب است و مطلب دیگر این است که با در نظر گرفتن این پیشنهاد به یک توافق برسیم. بنده باید اذعان کنم با توجه به شرایطی که به من پیشنهاد شده بود فکر نمی‌کنم رسیدن به یک توافق مقدور باشد.

* چرا؟

این مسائل تنها به این دو شخص مربوط است؛ پرزیدنت و کچ.