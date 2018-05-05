به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی شامگاه شنبه در آیین افتتاحیه نخستین جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران با بیان اینکه همدان قطب گردشگری ایران است، گفت: رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی فرمان راه اندازی و نهضت پویانمایی در استان ها را صادر کرد و در این راستا حامی و راهنما است.

وی با بیان اینکه امکانات برای برگزاری نخستین جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران در همدان بسیج شده است، گفت: برگزاری این جشنواره مرهون تلاشی با بیش از یک سال و نیم زمان بوده است.

دارابی با بیان اینکه پویانمایی در ایران قدمتی دیرینه دارد، گفت: باید داشته های ایران اسلامی در مدارس، حوزه های علمیه، دانشگاه ها و آموزش و پرورش مرور شود و تاریخ پرافتخار گذشته خود را مورد توجه قرار دهیم.

معاون امور استان های صداوسیما صنعت پویانمایی را یک صنعت برای ایجاد کسب و کار و اشتغال در عرصه صنایع مهم جهانی دانست و گفت: پویانمایی در گونه و ساختار برنامه سازی در تلویزیون نقش ویژه ای دارد.

وی با بیان اینکه فرهنگ، لباس، پوشیدن، آداب و رسوم و الگوهای رفتاری همه تحت تاثیر برنامه های مختلف قرار می گیرد، گفت: مخاطب اصلی پویانمایی خردسالان، کودکان و نوجوانان هستند که به شدت تحت تاثر برنامه ها قرار می گیرند.

وی با اشاره به صحبت زین الدین زیدان فوتبالیت نامدار دنیا مبنی بر اینکه در پویانمایی فوتبالیست ها خود را جای سوباسا و شخصیت اول این انیمیشن تصور می کرده است تا یک باریکن تمام عیار برای تیم فوتبال خود باشد، گفت: این همان تاثیر گذاری پویانمایی در عرصه های مختلف است.

دارابی با بیان اینکه امروزه لباس ها، لوازم التحریرو وسایل فرزندان ما عموما در حوزه پویانمایی تسخیر شده است، گفت: امروزه بزرگترین کمپانی های ساخت پویانمایی صهیونیست ها و غربی ها بوده که به دنبال فرهنگ خود هستند.

وی با بیان اینکه غربی ها معتقدند ارزشهای برتر جهانی متعلق به آن ها است و بقیه باید از آنها تبعیت کنند، گفت: تهاجم فرهنگی و جنگ نرم امروز در مساله فرهنگ و هنر مطرح است و بیش از ۲۶۰ شبکه ماهواره ای فارسی زبان در دنیا برنامه تولید و پخش می کنند به طوری که ایمان و باورهای جوانان را مورد هدف قرارداده اند.

معاون امور استان های صداوسیما با بیان اینکه ما امروز باید یک انقلاب و نهضت در عرصه های فرهنگ و هنر ایجاد کنیم، گفت: جشنواره پویانمایی قدمی در این زمینه است.

دارابی با تاکید براینکه اگر بخواهیم نه تنها برای ایمن سازی جامعه خود و صیانت از فرزندان و خانواده خود بلکه برای صدور ارزش های واقعی اخلاقی، فضایل، فرهنگ و تمدن ایرانی قدمی برداریم پویا نمایی یکی از این عرصه ها است، گفت: باید قدرت تولید و صادرات در این زمینه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در نخستین جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران که دبیرخانه آن اواخر سال ۹۵ کار خود را آغاز کرد بیش از ۱۰۱۱ اثر به دبیرخانه رسید، گفت: بیش از ۷۰ درصد آثار مربوط به بخش خصوصی است.

معاون امور استان های صداوسیما با تاکید براینکه ۶۷ تندیس، لوح افتخار و لوح تقدیر به برگزیدگان اهدا خواهد شد، گفت: این آثار رکوردی قابل توجه است و باید بر روی این مساله سرمایه گذاری قابل توجهی صورت گیرد.

دارابی به تلاش های استان همدان برای میزبانی شایسته این جشنواره اشاره کرد و با بیان اینکه هفته فرهنگی و هنری استان همدان در حال اجرا است، گفت: دبیرخانه دائمی جشنواره پویانمایی در همدان مستقر می شود و گاهی به استان های دیگر نیز سر می زنیم.

وی با بیان اینکه به استان های محروم و کمتر برخوردار و نیز استان های مرزی توجه خواهد شد، گفت: مقدمات راه اندازی دانشکده هنرهای دیجیتال در استان همدان در حال بررسی است.

وی به وضعیت سینماهای همدان نیز اشاره کرد و با بیان اینکه دشمنان می خواهند امید و شادی را از نسل آینده و جوان ما بگیرند، گفت: هر تلاشی که برای ایجاد امید و شادی و حمایت از کالای ایرانی و صنعتگران ایرانی لازم است انجام می دهیم.

دارابی یاداور شد: بیش از ۱۵۰ شبکه رایویی و تلویزیون با ۳۵ زبان پیام انقلاب اسلامی و مردم تمدن ساز ایران را به دنیا منعکس می کنند.

معاون امور استان های صداوسیما تاکید کرد: جامعه ای که زبان هنر نداشته باشد در ارتباط با دنیا دچار لکنت زبان خواهد بود.