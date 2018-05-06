به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی شامگاه شنبه در دیدار با کارگزاران، مدیران و عوامل اجرایی حج ۹۷، افزود: باید اعزام حجاج زنجانی با مدیریت درست و برنامه ریزی مدون انجام شود.

وی بر استفاده از تجارب سالهای گذشته در ارائه خدمات بهتر به حجاج تاکید کرد و گفت: داشتن انگیزه خدمت با شوق و رغبت به حجاج و استفاده از تجربیات گذشته از جمله مواردی است که برای برگزاری بهتر حج باید در راس باشد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان ابراز کرد: برای برگزاری حج یک مدیریت قوی لازم است و کارگزاران این فریضه واجب الهی باید تمام تلاش خود را برای جلب رضایت حجاج را داشته باشند.

خاتمی گفت: حج تمتع بزرگترین حج است و فضایل بسیار زیادی دارد و حرمت این حج باید به خوبی حفظ شود.

وی با بیان اینکه حج امری واجب برای مسلمانان است، گفت: در این مراسم باید جایگاه حجاج از سوی کشور عربستان در مناسک حج به خوبی حفظ شود و عربستان سعودی باید تعهد کند که امنیت و سلامت زائران را مور توجه قرار می دهد.

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه زنجان با بیان اینکه حج امسال باید باشکوه تر و وحدت بخش تر از سال های گذشته باشد، افزود: خوشبختانه دولت تمهیدات و زیر ساخت لازم برای اعزام زائران را مد نظر قرار داده است.