۷۵ واحد مسکونی فیروزکوه در اثر سیل آسیب دید

مهدی یوسفی‌جمارانی در خصوص وقوع سیل در روستاهای فیروزکوه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا این لحظه و طبق گزارش های رسیده ۷۵ واحد مسکونی و تعدادی از باغات در ۴ روستای فیروزکوه خسارت دیدند.

وی ادامه داد: این خسارات بین ۲۰ الی ۸۰ درصد متفاوت است.

فرماندار فیروزکوه گفت: خوشبختانه سیل در فیروزکوه موجب مصدومیت و خسارت جانی نشده است.

نماینده عالی دولت در فیروزکوه افزود: وقوع سیل در ۴ روستای اتشان، انزها، دهگردان و مرزداران از توابع دهستان حبله رود شدت بیشتری داشته است.

یوسفی جمارانی همچنین گفت: این حادثه به ۶۵۰۰ متر مربع از آسفالت معابر روستایی آسیب وارد کرده است.

فرماندار فیروزکوه با بیان این که بررسی ها برای برآورد میزان خسارت وارده در اثر سیل ادامه دارد، گفت: در حال حاضر اوضاع در منطقه تحت کنترل بوده و تمامی راه های روستایی نیز باز است.

وی همچنین از آماده باش نیروهای امدادی و ستاد مدیریت بحران فیروزکوه در پی این حادثه خبر داد و گفت: تمامی اعضا ستاد مدیریت بحران آماده باش ۱۰۰ درصدی دارند.