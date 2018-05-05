جشنواره حضرت علی اکبر با معرفی جوانان برتر استان قزوین پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته جوان مراسم اختتامیه ششمین جشنواره حضرت علی اکبر (ع) با حضور عبدالمحمد زاهدی استاندار، سیده حمیده زرآّبادی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، اکبر اسکندری نژاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، عباس علایی مقدم مدیر کل ورزش و جوانان استان، حجت الاسلام عباس نظری معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان و جمع زیادی از جوانان شنبه شب در قزوین برگزار شد.

عباس علایی مقدم مدیر کل ورزش و جوانان استان قزوین در این مراسم با تبریک ولادت علی اکبر گفت: با پایان یافتن جشنواره حضرت علی اکبر(ع) جوانان برتر و شاخص و نخبه استان معرفی می شوند و این حرکت می تواند بخشی از توانمندی های این گروه را معرفی کند.

وی اضافه کرد: با تاکیدی که استاندار محترم بر استفاده از ظرفیت جوانان دارند ما نیز مصمم هستیم از این قابلیت استفاده کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین تصریح کرد: با تاسی از آداب و سنن حضرت علی اکبر می خواهیم گام برداریم و در این هفته بیش از ۶۰ برنامه متنوع توسط اداره جوانان و سازمانهای مردم نهاد پیش بینی و اجرا شد.

علایی مقدم یادآورشد: در شش شهرستان از ۱۰۰ جوان برتر تجلیل شد و امشب از ۲۷ جوان برتر استان تجلیل می شود که جمعا از ۱۲۷ جوان تجلیل خواهیم کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین بیان کرد: در برنامه های هفته جوان چهار رویکرد مورد توجه بود و ابتدا پیشوازی از کنگره سه هزار شهید استان در اولویت قرار گرفت تا یاد شهدا هرگز فراموش نشود و در کنار آن برنامه های محیط زیست و صرفه جویی در مصرف آب در اولویت قرار گرفت و با محور قرار دادن حجاب درصددیم از حجاب جوان برتر هم تقدیر کنیم.

وی بیان کرد: مراسم پیاده روی خانوادگی در قزوین با حضور گسترده جوانان برگزار شد و شور و نشاط جوانی به نمایش درآمد. در این مراسم به مناسبت هفته جوان از ۲۷ جوان برگزیده استان قزوین تجلیل شد.