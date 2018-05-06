گرگان ظرفیت گردشگری بالایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر یوسفی، شامگاه شنبه، در نطق پیش از دستور خود در شصت و یکمین صحن علنی شورای شهر گرگان، اظهار کرد: نباید ادعای حفظ محیط زیست داشت و کاری ضد آن انجام داد یا پروژه ترافیکی انجام شود ولی معضل همچنان پابرجا باشد.

یوسفی به جشن نیمه شعبان در محله غدیر گرگان اشاره کرد و آن را یکی از اقدامات خوب شهرداری برشمرد.

وی تأکید کرد: باید شرایطی فراهم شود تا مردم به صورت خانوادگی و دسته جمعی در این برنامه ها که سبب شادی و نشاط اجتماعی است، شرکت داشته باشند.

پیوست فرهنگی پروژه ها

نائب رئیس شورای اسلامی شهر گرگان گفت: باید برای همه پروژه ها پیوست فرهنگی در نظر گرفت و از حضور مشاوران زبده که تخصص لازم را دارند بهره جست و صرفاً به یک ابلاغ اکتفا نکرد.

وی با اشاره به توانمندی ها و ظرفیت های حوزه گردشگری شهر گرگان، اظهار کرد: در نوروز امسال با همت دستگاه های مختلف و تلاش جمعی، گرگان میزبان گردشگران زیادی بود و ما شاهد بودیم که این ظرفیت در شهر وجود دارد تا به مقصد گردشگری تبدیل شود.

وی در خصوص بافت تاریخی گفت: ۱۵۶ هکتار بافت تاریخی داریم که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

یوسفی تصریح کرد: ایجاد و راه اندازی دفتر بهسازی و احیاء بافت تاریخی و ایجاد کمیسیون بازآفرینی بافت تاریخی از جمله این اقدامات است.