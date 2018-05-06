برقراری عدالت یکی از مطالبات مناطق کمتر توسعه یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ حسین فیروزی در دیدار با اساتید و دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران در محل سالن شهدای گمنام استانداری با بیان این مطلب اظهار داشت: استان کردستان با بیش از دودرصد از مساحت کشور و دارا بودن از ظرفیت های فراوان طبیعی و خدادادی یکی از استان های مستعد برای توسعه در کشور است.

وی افزود: مردم کردستان از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون با عنوان مرزداران کشور همواره با نثار جان و مال خود دوشادوش ملت ایران از ارزش های متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی صیانت و پاسداری کرده اند.

فیروزی تصریح کرد: متاسفانه استان کردستان از گذشته و بنا به دلایل مختلف دچارکمبودهای فراوانی می باشد که باید با تغیر نگرش و دیدگاههای منفی در رابطه با کردستان و سایر مناطق کمتر توسعه یافته کشور باید زمینه را برای رشد و توسعه آنها فراهم کرد.

وی تاکید کرد: وجود ظرفیت های فراوان در حوزه های آب، کشاورزی و سایر بخش های می تواند در کردستان می تواند استان را به عنوان یکی از قطبهای مهم در عرصه توسعه کشور مطرح کند.

فیروزی ادامه داد: مردم کردستان به تناسب فصول مختلف سال بیش از ۳۰درصد در حوزه کشاورزی و بیش از ۵۰درصد هم در حوزه خدمات به فعال مشغول هستند که متاسفانه با وجود همه اقدامات صورت گرفته برای توسعه استان هنوز در بخش صنعت و زیرساختهای تولیدی میزان تولید و اشتغال در این بخش بسیار ناچیز است که باید با برنامه ریزی و حمایت های دولت این میزان نیز ارتقا یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استانداری کردستان با اشاره به اینکه سرانه درآمد مردم کردستان را نصف میانگین کشور است در ادامه گفت: این درحالی است که در بسیاری از ظرفیت ها از جمله در بحث منابع آبی که لازمه توسعه است در حال حاضر استان کردستان یکی از استان های پرآب کشور است که باید از این ظرفیت به نحوه شایسته برای ایجاد اشتغال و تولید ثروت استفاده کرد.

فیروزی در بخش دیگر از سخنان خود با بیان اینکه کردستان یکی از استان های زرخیز کشور است در ادامه خاطرنشان کرد: معادن غنی ، دشتهای حاصلخیز، آب و نیروی انسانی فعال و کارآمد از دیگر ظرفیت های کردستان بشمار می رود که در صورت استفاده مناسب مسیر توسعه استان شتاب بیشتری می گیرد.

وی توسعه راهها، زیر ساخت های حمل و نقل و ریلی در استان را یکی از اولویت ها و ضروریت های مهم دولت تدبیر و امید در مسیر توسعه پایدار در کردستان برشمرد که باید توجه ویژه ای برای توسعه آنها صورت گیرد.

فیروزی وجود بیش از ۲۲۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق را فرصتی مناسب برای توسعه پایدار استان ذکر کرد و اظهار داشت: همجواری با مرزهای عراق به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه برای استان به شمار می آید که باید با برنامه ریزی و بازاریابی از ظرفیت های فراوان بازار مصرفی اقلیم کردستان عراق و سوریه استفاده و از رقبای خود دراین بازارها پیشی گرفت.

وی خواستار ساماندهی کولبران و نیز رسیدگی به وضعیت مبادلات اقتصادی و معیشتی مرزنشینان شد و بر لزوم تدوین قوانین و مقررات متناسب با حوزه اقتصادی و کسب و کار مناطق مرزی تاکید کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان همچنین به پروسه بازسازی عراق و سوریه پرداخت و گفت: باید با صدور دانش فنی و مهندسی نقش مهمی در روند بازسازی این کشورها برعهده گرفت.

وی تاکید کرد: در توسعه همه جانبه به ویژه در مناطق مرزی کشور فقط نباید به حوزه توسعه سیاسی و امنیتی توجه کرد بلکه باید همزمان به توسعه حوزه های اقتصادی و فرهنگی و دیگر بخش های هم عنایت خاصی صورت گیرد تا این مناطق همزمان با سایر استان های توسعه پیدا کنند تا مردم مرزنشین احساس و تصور تبعیض و عدم توجه در مقایسه با سایر استان های نداشته باشند.

وی گفت: مرزهای رسمی استان همواره یکی از مرزهای مهم ترانزیتی و اقتصادی در کشور محسوب می شوند و در سال گذشته نیز مرز رسمی باشماق مریوان دومین مرز فعال کشور در حوزه صادرات و مبادلات اقتصادی بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان اذعان داشت: باید رسانه ها با اطلاع رسانی دقیق ظرفیت ها و توانمندی های استان را بیشتر به کشور بشناسانند.