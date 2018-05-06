ارائه خدمات مشاوره و درمان تیمی اختلالات صوت به قاریان و مداحان

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ دادگر در آستانه برگزاری شانزدهمین کنگره بین المللی گفتاردرمانی ایران، گفت: این کنگره اردیبهشت ماه سال جاری در آمفی تئاتر سالن امام علی به همت انجمن علمی گفتاردرمانی ایران و همکاری دانشکدههای توانبخشی دارای بخش گفتاردرمانی و مراکز مهم مراکز تحقیقاتی و رشته های مرتبط برگزار میشود.
وی افزود: ارزیابی و تشخیص اختلالات گفتار و زبان، رویکردهای توانبخشی شناختی، همچنین ارتباطهای افزوده و جایگزین از جمله محورهای این کنگره بوده که توسط اساتید و صاحبنظران مورد بحث و گفتگو قرار میگیرد و جدیدترین مباحث علمی در این کنگره ارائه میشود.
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: افرادی که دچار معلولیتهای چندگانه و یا اختلالات ناشی از سکتههای شدید شدهاند میتوان از روشهای ارتباطی جایگزین برای آنها استفاده کرد که این موضوع از مباحث این جلسه است.
دادگر بیان داشت: بیش از ۱۸۰ مقاله به دبیرخانه این کنگره واصل شده و از رشتههای مرتبط به غیر از گفتار درمانی نیز مقاله خواهیم داشت همچنین سخنرانهایی از کشور هند و ترکیه نیز حضور دارند و در مورد مباحث نورولوژی اختلالات و صوت صحبت میکنند.
دبیر انجمن گفتاردرمانی افزود: همچنین در این کنگره، سه پنل تخصصی در ارتباط با اختلالات اکتسابی زبان، توانبخشی شنیداری در کودکان کم شنوا، ارزیابی و درمان تیمی اختلالات صوت در کاربران حرفهای صوت همچون قاریان، خوانندگان و مداحان برگزار میشود.
وی گفت: قاریان، خوانندگان و مداحان میتوانند از خدمات مشاوره انجمن گفتاردرمانیجهت پیشگیری از آسیبهای محتمل استفاده زیاد از حنجرهشان و ارائه خدمات تخصصی به دلیل گرفتگی صوت از طریق ابزارهای تخصصی و درمان آن بهرهمند شوند.
دادگر گفت: میتوانیم از طریق انعقاد تفاهمنامه با مراکزی همچون دارالقرآن ها و خانه مداحان یا دانشکده های مداحی همکاری و همراهی دو طرفه داشته باشیم تا اقدامات لازم را در حوزه گفتار درمانی با آنها در حوزه پیشگیری و درمان ارائه دهیم.
وی در پایان با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از سه هزار و پانصد گفتار درمان در کشور فارغ التحصیل شده و ۱۴ دانشکده و گروه آموزشی در این ارتباط داریم، گفت: هر سال ۲۵۰ تا ۳۰۰ گفتاردرمان فارغ التحصیل شده و به این آمار افزوده میشوند.
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