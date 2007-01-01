افزایش آلودگی هوای تهران در 2 روز آینده

مهندس مرتضی امیرشقاقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگرچه طی روزهای یاد شده میزان آلودگی هوای تهران در شرایط بحران و اضطرار قرار نمی گیرد اما وقتی که وضعیت جوی حالت سکون را پیدا کرده و منابع آلاینده هوا کاهش نمی یابد ، در این صورت شاخص آلاینده های هوا افزایش یافته و تنفس انسان را با مشکل مواجه می سازد.

وی گفت: به رغم اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوا و نیز اجرای برخی برنامه های کوتاه مدت نظیر تردد زوج و فرد خودروها در تهران اما وزش باد و جابجایی هوا نقش موثری در کاهش آلودگی هوا خواهد داشت که متاسفانه طی فردا و پس فردا این پدیده کاهش خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با بیان اینکه راهکارهای به کارگرفته شده برای کاهش آلودگی هوا در سال جاری تغییر چندانی با سال های قبل نداشته است ، یادآور شد: ما همواره خواستار تسریع در اجرای برنامه های طرح جامع کاهش آلودگی هوا به ویژه در بخش کاهش منابع آلاینده هوا نظیر کارخانجات صنعتی و خودروهای فرسوده در تهران هستیم که امیدواریم این برنامه ها با سرعت بیشتری پیگیری و اجرا شوند.