به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، ناصر حکیمی درباره حذف و توقف قابلیت ماندهگیری در اپلیکیشنهای پرداخت موبایلی، گفت: قابلیت ماندهگیری در اپلیکیشنهای پرداخت موبایلی به عنوان یک ابزار پُرطرفدار نیاز به KYC دقیقتری دارد.
حکیمی ادامه داد: برخی از بانکها درخواست کردند تا هر فرد صرفا از حسابهایی که فرد مالک آن است عملیات ماندهگیری را انجام دهد و فرد قابلیت دسترسی به ماندهگیری حساب سایر افراد را به منظور رعایت حریم خصوصی و دسترسی به مانده حساب نداشته باشد؛ بر همین اساس قرار شده تا مدل احراز هویت برای مانده گیری اپلیکیشنهای پرداخت در شبکه شتاب در نظر گرفته شود که هم اکنون در حال انجام است.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی افزود: از سوی بانک مرکزی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور اصلاح نظام احراز هویت برای ماندهگیری مذاکراتی شده تا سرویس مانده گیری با توجه به احراز هویت فرد بر اساس شماره تلفن سیم کارت انجام شود تا دغدغه بانکها نیز برطرف شود.
وی تاکید کرد: قابلیت مانده گیری در اپلیکیشنهای پرداخت موبایلی تا یک الی دو هفته آینده دوباره بر اساس مدل جدید احراز هویت فعال میشود.
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