خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: استقلال - ذوب آهن؛ دیداری که به خودی خود می‌تواند جذاب و پر حاشیه باشد. چه برسد به الان که این بازی فرا ملی و در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا است. آن هم یک بازی حذفی و برای صعود به مرحله ای بالاتر؛ به خصوص که هدایت تیم ذوب آهن بر عهده امیر قلعه نویی، پرافتخار ترین مربی باشگاه استقلال است.

دو تیم تاکنون سابقه بازی در چند تورنمنت را داشته اند. لیگ آزادگان، لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا آوردگاه هایی بوده که این دو تیم تاکنون در آن با هم دیدار داشته‌اند. دیداری که دو تیم روز سه شنبه انجام می دهند چهل و یکمین تقابل این دو تیم و دومین جدال آسیایی شان است.

اولین ها

- اولین بازی دو تیم در سال ۷۵ انجام شد.

- اولین تیم پیروز استقلال بود که در نخستین بازی دو تیم به پیروزی رسید.

- اولین گلزن این بازی ها عبدالصمد مرفاوی بود.

- اولین پیروزی ذوب آهن برابر استقلال در سال ۷۶ و در دومین بازی دو تیم به دست آمد.

- اولین گلزن ذوب آهن به استقلال کمال حسینی بود.

تعداد پیروزی های دو تیم

آبی پوشان در مجموع سوابق رویارویی شان با ذوب آهن در ۴ تورنمنت مختلف ۴۳ دیدار داشتند که ۱۶ بار در این دیدارها موفق به شکست دادن حریف خود شده‌اند. ذوب آهن نیز ۱۲ بار موفق به شکست دادن استقلال شده است و ۱۵ بار هم دیدارهای دو تیم با نتیجه مساوی به پایان رسیده است.

مربیان مشترک

تنها دو مربی در مقاطع مختلف به صورت مشترک هدایت دو تیم را برعهده داشته‌اند. زنده یاد ناصر حجازی و امیر قلعه نویی نفراتی بودند که هم سرمربی ذوب آهن بودند و هم سرمربی استقلال تا این دو نفر نفراتی باشند که سابقه هدایت هر دو تیم را در کارنامه شان دارند.

بهترین نتایج

بهترین نتیجه‌ای که استقلال مقابل ذوب آهن به دست آورده به دیدار دو تیم در لیگ آزادگان باز می‌گردد. این بازی مربوط به فصل ۷۹ - ۷۸ لیگ آزادگان است که آبی پوشان موفق شدند با هدایت مرحوم منصور پورحیدری میزبان خود را با ۴ گل علی لطیفی، داریوش یزدانی، علیرضا اکبرپور و محمد نوازی با نتیجه ۴ بر یک شکست دهند. تک گل تیم میزبان در این بازی توسط داود مهابادی به ثمر رسید.

بهترین نتیجه ذوب آهن مقابل استقلال هم به پیروزی ۳ بر صفر این تیم در اسفند ماه ۸۳ در ورزشگاه آزادی تهران باز می گردد.

بهترین گلزن

بهترین گلزن در این بازی‌های سنتی، محمد نوازی مدافع سابق آبی پوشان است. نوازی در مجموع دیدارهایی که با پیراهن استقلال به میدان رفته ۵ بار برای تیمش گل زده تا با این تعداد گل آقای گل استقلال برابر ذوب آهن باشد. نوازی ۴ بار در تاریخ تقابل دو تیم در لیگ برتر و یکبار نیز در لیگ آزادگان موفق به باز کردن دروازه ذوب آهن شده است.