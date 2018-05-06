  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۴۷

رشته فرآورده‌های طبیعی در مقطع کارشناسی تصویب شد

رشته فرآورده‌های طبیعی در مقطع کارشناسی تصویب شد

نماینده وزارت بهداشت در ستاد توسعه فناوری های گیاهان دارویی از تصویب رشته فرآورده‌های طبیعی در مقطع کارشناسی دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمود خدادوست گفت: در آخرین جلسه شورای معین شورای عالی برنامه‌ریزی خوشبختانه رشته فرآورده‌های طبیعی در مقطع کارشناسی دانشگاه‌ها تصویب شد. این مقطع از دیپلم گرفته می‌شود. خوش‌بین هستیم با این رویکرد تازه وزارت بهداشت رشته‌های دیگری نیز تصویب شود.

خدادوست بیان کرد: پیش‌ از این رشته ماساژ طب ایرانی در مقطع کارشناسی را پیشنهاد دادیم که تصویب نشد. حالا مقطع کاردانی آن پیشنهاد داده شده است. یعنی دانش آموزان از دیپلم به این رشته واردشده و در آخر مدرک کاردانی دریافت خواهند کرد.

وی افزود: یقین داریم ایجاد چنین رشته‌هایی در ایجاد اشتغال تاثیرگذار خواهد بود. به همین علت در تلاش هستیم با رویکردی جدید رشته‌های پشتیبان این عرصه را توسعه دهیم.

ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی به عنوان محل تلاقی، همگرایی و حلقه وصل تمامی نقش‌آفرینان حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی کشور در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت دارد. این ستاد، هماهنگ‌کننده دستگاه‌های مرتبط دولتی، سازمان‌ها و نهادهای مردمی و تشکل‌های خصوصی است. 

کد مطلب 4288824

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها