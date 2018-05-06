به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمود خدادوست گفت: در آخرین جلسه شورای معین شورای عالی برنامهریزی خوشبختانه رشته فرآوردههای طبیعی در مقطع کارشناسی دانشگاهها تصویب شد. این مقطع از دیپلم گرفته میشود. خوشبین هستیم با این رویکرد تازه وزارت بهداشت رشتههای دیگری نیز تصویب شود.
خدادوست بیان کرد: پیش از این رشته ماساژ طب ایرانی در مقطع کارشناسی را پیشنهاد دادیم که تصویب نشد. حالا مقطع کاردانی آن پیشنهاد داده شده است. یعنی دانش آموزان از دیپلم به این رشته واردشده و در آخر مدرک کاردانی دریافت خواهند کرد.
وی افزود: یقین داریم ایجاد چنین رشتههایی در ایجاد اشتغال تاثیرگذار خواهد بود. به همین علت در تلاش هستیم با رویکردی جدید رشتههای پشتیبان این عرصه را توسعه دهیم.
ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی به عنوان محل تلاقی، همگرایی و حلقه وصل تمامی نقشآفرینان حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی کشور در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت دارد. این ستاد، هماهنگکننده دستگاههای مرتبط دولتی، سازمانها و نهادهای مردمی و تشکلهای خصوصی است.
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