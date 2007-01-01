دو رشته جدید در دانشگاه آزاد واحد پزشکی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دو رشته جدید کاردانی اتاق عمل و بیهوشی برای اولین بار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران تأسیس می شود.

دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران اکنون دارای 4 هزار و 600 دانشجو، بیش از 200 عضو هیئت علمی و 3 بیمارستان است.