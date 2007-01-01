  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۱ دی ۱۳۸۵، ۱۴:۱۲

دو رشته جدید در دانشگاه آزاد واحد پزشکی راه اندازی می شود

رشته های جدید در مقطع کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دو رشته جدید کاردانی اتاق عمل و بیهوشی برای اولین بار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران تأسیس می شود.

دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران اکنون دارای 4 هزار و 600 دانشجو، بیش از 200 عضو هیئت علمی و 3 بیمارستان است.

کد مطلب 428884

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها