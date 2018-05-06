آموزش و پرورش کردستان درشاخص های عملکردی جزو استان های برتر است

به گزارش خبرنگارمهر، رشید قربانی امروز یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز معلم که در سالن‌ همایش ‌اردوگاه سلیمان خاطر سنندج برگزارشد، به نتایج یکی از مطالعات ملی اشاره کرد و گفت: در سال ۸۳ مطالعه میدانی در ارتباط با دیدگاه مردم نسبت به اقشار مختلف انجام شد، که در میان اقشار مختلف مردم، معلمان در ردیف نخست اعتمادپذیری قرار گرفتند.

وی کسب بیشترین اعتماد به معلمان در جامعه را افتخاری برای فرهنگیان کشور خواند و عنوان کرد: مطالعه مذکور سه سال پیش دوباره تکرار شد و بعد از ۱۰ سال معلمان بار دیگر در رده نخست اعتمادپذیری در میان آحاد جامعه قرار گرفتند.

وی بیان کرد: انتقاد به توسعه بی رویه دانشگاه ها و تاثیرپذیری مقالات اساتید در سطح جامعه همواره مطرح است و خوشبختانه در سطح مدارس ما شاهد عملیاتی شدن مقالات و پژوهش های معلمان هستیم.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: فرهنگیان کردستان در عمل نشان دادند همواره جزو برترین ها هستند به گونه ای که در مسابقات ملی سالانه همیشه رتبه های برتر را کسب کردند.

قربانی عنوان کرد: در اکثر امکانات فیزیکی که در اختیار آموزش و پرورش کردستان است رتبه ۲۰ تا ۲۶ کشور را داریم.

وی با اشاره به اینکه ۲۴ هزار نفر پرسنل شاغل در آموزش و پرورش کردستان هستند، بیان کرد: در تمامی شاخص عملکردی آموزش و پرورش استان جزو استان های برتر است و از جمله آنها می توان به کسب رتبه اول در المپیاد نانو کشور ،رتبه سوم در جشنواره خوارزمی، رتبه سوم در مسابقات فنی و حرفه ای و رتبه اول در پرسش مهر ریاست جمهوری اشاره کرد.