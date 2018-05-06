کاندیداها چه میزان آمادگی ایستادگی در برابر مطالبات ناحق را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رسولی در جلسه امروز شورای شهر تهران پس از ارائه برنامه های حجت الله میرزایی به عنوان یکی از کاندیداهای شهرداری تهران گفت: از شهروندان تهرانی بابت تحمیل هزینه جابجایی شهردار عذرخواهی میکنم. مجددا یادآوری می کنم نمایندگان شما در شورای شهر آنچه در توان داشتند برای جلوگیری از تحمیل این هزینه انجام دادند.

وی با اشاره به توانمندی مدیریتی و علمی این کاندیدا، تصریح کرد: آقای میرزایی به درستی اهمیت حد و اندازه شهر تهران و مشکلات مبتلا به را بیان کردند، سوال دارم که تاکنون چند سازمان در حد و اندازه شهر تهران را اداره کردید؟ در حوزه اداره امور محلی و عمومی و مشخصا شهرداری و سازمان های تابعه چه کارنامه ای تجربی دارید که مکمل دانش شما باشد؟

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: فرصتها و چالشهای شهرداری را اشاره کردید مشخصا سوالم این است که با توجه به مطالبات عمدتا ناحقی که متوجه شهرداری است و یکی از علل ترک اقای نجفی بود چه میزان آمادگی ایستادگی دارید؟

رسولی اعلام کرد: اعلام کردید شهر را نباید گران اداره کرد و باید از فاینانس استفاده کرد. یکی وزیران موفق در بخش اخذ فاینانس داخلی و خارجی در انجام امور، به تازگی اعلام کرد خرید هواپیما متوقف شده است چگونه در جایگاه مدیریت شهری که کمترین حمایت را از سوی سران سه قوه و حتی وزیر کشور دارد می خواهید ۲۰۰هزار میلیارد تومان بدون گران کردن شهر، منابع مورد نیاز را تامین کنید؟

وی تاکید کرد: می دانید و می دانیم اداره این سازمان با توجه به پیچیدگی های درونی و بیرونی نیازمند برخوردی از روابط پنهان، توانمند و قدرت رایزنی با ارکان قدرت است. امروز در کنار سایر بحران های دولت، نحوه اداره شهر تهران با توجه به کاهش ۸ هزار میلیارد تومان نیز به سرفصل های بحران های حکومت اضافه شده است.‎