علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اعزام دختران دوومیدانی کار قمی به مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور در سنندج، تازهترین رویداد دو و میدانی استان قم است و امیدواریم بهار فوق العاده دو و میدانی قم در مسابقات دختران نوجوان در سنندج، موفقیت جدیدی برای استان قم به همراه داشته باشد.
وی افزود: پس از قهرمانی پسران دو و میدانی کار قم در مسابقات جوانان کشور در تهران و نوجوانان کشور در سنندج و کسب یک مدال برنز توسط یک دو و میدانی کار قمی در مسابقات جوانان دختر کشور در تهران، اکنون تیم نوجوانان دختر قم برای حضور در مسابقات کشوری عازم کردستان میشود.
رئیس هیئت دو و میدانی استان قم گفت: در ماده ۴۰۰ متر با مانع و رله امدادی زهرا رضایی و لیلا خدری برای استان قم به میدان میروند که زهرا رضایی همان مدال آور استان قم در مسابقات جوانان کشور است و شانس زیادی دارد که در مسابقات نوجوانان که رده سنی اصلی وی است، نیز مدال خوشرنگی کسب کند.
رضایی بیان داشت: در مواد پرش طول، ۲۰۰ متر و رله امدادی مائده مروتی و سارا قاسمی از استان قم روی پیست میروند و در ۱۰۰ متر و ۱۰۰ متر با مانع و همچنین رله امدادی فاطمه سلیمانی نماینده استان قم خواهد بود.
وی عنوان کرد: سمانه برزگر و مریم عزیزی نیز در پرتاب وزنه و پرتاب دیسک برای تیم دو و میدانی نوجوانان دختر قم به میدان میروند در حالی که مربیگری این تیم بر عهده سهیلا مولایی است و زهره شهبازی سرپرست تیم اعزامی قم به سنندج است.
رئیس هیئت دو و میدانی استان قم تصریح کرد: امیدواریم با نگاه مثبت مسئولان در آینده مشکل همیشگی فضای تمرینی برای دختران دو و میدانی کار قمی حل شود تا بتوانیم دختران بیشتری را به سمت دو و میدانی که رشتههای متنوع و مدال آور است جذب کنیم.
رئیس هیئت دو و میدانی قم در گفتگو با مهر:
دختران دو و میدانی کار قم عازم کردستان میشوند
قم - رئیس هیئت دو و میدانی استان قم از اعزام دختران نوجوان دو و میدانی کار قم به مسابقات قهرمانی کشور در کردستان خبر داد.
علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اعزام دختران دوومیدانی کار قمی به مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور در سنندج، تازهترین رویداد دو و میدانی استان قم است و امیدواریم بهار فوق العاده دو و میدانی قم در مسابقات دختران نوجوان در سنندج، موفقیت جدیدی برای استان قم به همراه داشته باشد.
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