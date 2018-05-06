علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اعزام دختران دوومیدانی کار قمی به مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور در سنندج، تازه‌ترین رویداد دو و میدانی استان قم است و امیدواریم بهار فوق العاده دو و میدانی قم در مسابقات دختران نوجوان در سنندج، موفقیت جدیدی برای استان قم به همراه داشته باشد.



وی افزود: پس از قهرمانی پسران دو و میدانی کار قم در مسابقات جوانان کشور در تهران و نوجوانان کشور در سنندج و کسب یک مدال برنز توسط یک دو و میدانی کار قمی در مسابقات جوانان دختر کشور در تهران، اکنون تیم نوجوانان دختر قم برای حضور در مسابقات کشوری عازم کردستان می‌شود.



رئیس هیئت دو و میدانی استان قم گفت: در ماده ۴۰۰ متر با مانع و رله امدادی زهرا رضایی و لیلا خدری برای استان قم به میدان می‌روند که زهرا رضایی همان مدال آور استان قم در مسابقات جوانان کشور است و شانس زیادی دارد که در مسابقات نوجوانان که رده سنی اصلی وی است، نیز مدال خوشرنگی کسب کند.



رضایی بیان داشت: در مواد پرش طول، ۲۰۰ متر و رله امدادی مائده مروتی و سارا قاسمی از استان قم روی پیست می‌روند و در ۱۰۰ متر و ۱۰۰ متر با مانع و همچنین رله امدادی فاطمه سلیمانی نماینده استان قم خواهد بود.



وی عنوان کرد: سمانه برزگر و مریم عزیزی نیز در پرتاب وزنه و پرتاب دیسک برای تیم دو و میدانی نوجوانان دختر قم به میدان می‌روند در حالی که مربیگری این تیم بر عهده سهیلا مولایی است و زهره شهبازی سرپرست تیم اعزامی قم به سنندج است.



رئیس هیئت دو و میدانی استان قم تصریح کرد: امیدواریم با نگاه مثبت مسئولان در آینده مشکل همیشگی فضای تمرینی برای دختران دو و میدانی کار قمی حل شود تا بتوانیم دختران بیشتری را به سمت دو و میدانی که رشته‌های متنوع و مدال آور است جذب کنیم.