آمریکا هر تصمیمی خلاف منافع ملت ایران بگیرد پاسخ سختی خواهد گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در نطق میان دستور با تبریک اعیاد ماه شعبان به ویژه سالروز ولادت حضرت ولی عصر (عج)، با بیان اینکه قیام حضرت ولی عصر یک قیام جهانی است نه منطقه ای و قومی، اظهار داشت: استاد مطهری در دو ماه و نیمی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قید حیات بود بر چند مسئله تأکید داشت که یکی از آنها احترام به آزادی ها بود و اینکه خیال نکنید با جلوگیری از اظهارنظر مخالفان از انقلاب و اسلام دفاع می کنید.

وی افزود: از اسلام فقط با یک نیرو می توان دفاع کرد و آن آزادی دادن به مخالفان و پاسخ دادن به شبهات است؛ نکته دوم، استمرار عدالت خواهی بوده است که چند روز پس از پیروزی انقلاب به صراحت گفت اگر جمهوری اسلامی به مسئله عدالت اجتماعی اهمیت ندهد، شکست می خورد.

نایب رئیس دوم مجلس به موضوع استقلال فرهنگی و ضرورت آن اشاره کرد و تصریح کرد: ما نباید نسبت به فرهنگ غرب و شرق دچار خودباختگی و کم بینی شویم؛ در این رابطه شهید مطهری می فرمود که استقلال سیاسی و اقتصادی آن وقت توفیق حاصل می کند که در استقلال فرهنگی توفیق به دست آورده باشیم.

مطهری در همین رابطه تأکید کرد: وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم باید توجه بیشتری به نشر ارزش ها و آراء استاد مطهری میان دانش آموزان و دانشجویان داشته باشند و متأسفانه این امر مهم با وجود توصیه های مکرر و استثنایی امام خمینی و رهبر انقلاب جدی گرفته نشده است.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز کشور ما به دلیل خباثت های آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل در شرایط خاصی قرار گرفته، ادامه داد: در چنین شرایطی ضرورت همدلی و وحدت ملی مضاعف شده است. امام (ره) همواره اقشار را به وحدت کلمه فرا می خواندند. قرآن کریم نیز تفرقه و تشتت را یکی از عوامل انقراض اجتماعات بر شمرده است، پدید آمدن اسرائیل غاصب نیز از نتایج تفرقه ای است که میان اعراب و ترک ها در زمان دولت عثمانی توسط اروپایی ها ایجادشد و حالا حدود ۷۰ سال است که مسلمانان را به خود مشغول ساخته اند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: رئیس جمهور باید با زبان ساده شرایط بین‌المللی و داخلی کشور را برای مردم تشریح کند و آن گاه مردم همراهی ومقاومت خواهند کرد. حرف دل آقای ترامپ خطاب به ما این است که شما باید از آرمان آزادی فلسطین دست بردارید و اشغالگری را به رسمیت بشناسید تا ما به بانک های بزرگ جهان اجازه مبادله با شما بدهیم و شما بتوانید به رفاه برسید، سخن ما این است که «هیهات من الذله» ما تن به خواری نخواهیم داد و نیازهای مادی خود را نیز با تکیه بر توان داخلی و روابط با کشورهای مستقل تأمین خواهیم کرد.

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آمریکا باید بداند که هر تصمیمی خلاف منافع ملت ایران بگیرد، پاسخ سختی خواهد گرفت؛ چنانچه از برجام خارج شود با چه اعتباری می خواهد با کره شمالی مذاکره کند؟ برای ایران بازی دو سر برد است چرا که در صورت خروج امریکا از برجام، منجر به تنزل جایگاه جهانی آمریکا شده و این برای جهان اتمام حجت است که ما آمدیم ولی آمریکا نقض پیمان کرد و در صورت عدم خروج نیز باز به نفع ایران است.

وی افزود: آنها دو موضوع توان موشکی و نفوذ منطقه ای ایران را بهانه کرده اند؛ آیا امریکا اجازه می دهد ما درباره توان موشکی آن تصمیم بگیریم؟ انتخابات آزاد مجالس عراق و لبنان نیز نشان می دهد که نفوذ ایران در جهت تحکیم دموکراسی است، نه برای منافع خود و این نفوذ، نفوذ فکری و ایدئولوژیک است.

عضو فراکسیون امید مجلس در ادامه به موضوع حصر سران فتنه ۸۸ اشاره کرد و اظهار داشت: برای تقویت وحدت ملی لازم است به مسئله حصر خانگی پایان داده شود. متأسفانه دادستان تهران وعده رفع حصر تاپایان سال ۹۶ را تکذیب کرد. بهتر بود ایشان قبل از تکذیب از مقامات مافوق خود سوال می کرد. اصولا دادستان ها نباید در هر موضوعی ورود کنند.

مطهری یادآور شد: ورود دادستان کل کشور به موضوع شهرداری موجب وهن جمهوری اسلامی شد و همینطور بخشی از اقدامات دادستان مشهد. البته از دادستانی که معتقد است اختیارات او از اختیارات خدا یک بند انگشت کمتر است، این اقدامات طبیعی به نظر می رسد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: جای خوشبختی است که دادستان تهران اعلام کرد پرونده دادستان سابق در خصوص قتل زهرا کاظمی همچنان مفتوح است؛ لازم است نتیجه این پرونده که موجب قطع رابطه کانادا با ایران شد، سریعتر به اطلاع مردم برسد.

وی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی می توانست درباره مسئله تلگرام به قوه قضائیه تذکر قانون اساسی بدهد. او باید اقتدار لازم را در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی از خود نشان دهد، دم زدن از تقیه و کنایه زدن به این و آن نشانه ضعف است، مردم انتظار صراحت دارند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به آنچه دوگانگی در حوزه اطلاعات و امنیت در کشور خواند، اظهار داشت: این خطری است که کیان کشور را تهدید می کند و در مسئله بازداشتی های محیط زیست، وزارت اطلاعات جاسوس بودن آنها را تأیید نمی کند و در موارد دیگر نیز وحدت نظر و وحدت رویه وجود ندارد و به صلاح کشور نیست.

عضو فراکسیون امید افزود: پیشنهاد می کنم آقای حسین طائب به عنوان وزیر اطلاعات معرفی شود یا وظایف اطلاعات سپاه مانند گذشته منحصر به امور داخلی سپاه و گروه های مخالف مسلح شود.