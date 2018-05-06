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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۰۳

پهپادی که یک سال در آسمان می ماند

پهپادی که یک سال در آسمان می ماند

انگلیس مشغول ساخت پهپادی است که می تواند یک سال به طور مداوم پرواز کند.این پهپاد برق لازم را از انرژی خورشید تامین می کند و جایگزین ارزانی برای ماهواره های فعلی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، ارتش انگلیس قصد دارد پهپاد خورشیدی با هدف جاسوسی بسازد که یک سال بدون نیاز به سوخت یا عملیات نگهداری در آسمان پرواز کند.

قرار است BAE Systems با همکاری شرکت پریسماتیک  این پهپاد را بسازد و پروازهای آزمایشی آن نیز در ۲۰۱۹ میلادی انجام خواهد شد.

این هواپیمای بدون سرنشین با استفاده از خورشید برق مورد نیاز برای به حرکت درآوردن موتورهایش طی روز را جمع آوری و همزمان باتری هایش را برای عملیات شبانه نیز شارژ می کند.

پهپاد Phasa-۳۵ نام گرفته است و می توان آن را برای عملیات های نظارتی استفاده کرد. همچنین پهپاد قابلیت برقراری ارتباط با مناطق دورفتاده در ارتفاع ۲۱ هزار متری زمین را دارد.

این هواپیمای High Altitude Low Energy(که در ارتفاع بالا و با انرژی کم مصرف می کند) یک جایگزین ارزانتر برای فناوری ماهواره های فعلی است.

  Phasa-۳۵ با کمک فناوری باتری هایی با عمر طوفانی و سلول های خورشیدی بسیار سبک می تواند ۱۲ ماه به طور مدام پرواز کند.

 از این پهپاد می توان در حوزه های نظامی، امنیتی، نظراتی و حتی تصویربرداری از محیط زیست نیز استفاده کرد.

کد مطلب 4288926
شیوا سعیدی

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