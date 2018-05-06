ساماندهی ظرفیت های استان با تاکید بر تحقق تولید و اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر یکشنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: همچنین واحد هایی که دارای ظرفیت هستند و نگاه و اراده صحیح مدیریتی بر آنها حاکم است، مورد حمایت قرار خواهند گرفت

احمدی تصریح کرد: هر واحدی که بحث تولید بر آن حاکم باشد را به شکل صادقانه مورد حمایت قرار خواهیم داد.

احمدی اظهار داشت: حمایت از هرکسی که به دنبال تولید سالم باشد، ضروری است و اینکه ریالی به ناحق از کسی حمایت شود حق الناس بوده و باید پاسخگو باشیم.

استاندار با اشاره اهمیت برقراری چرخه و زنجیره کامل تولید در واحد هایی که این ظرفیت را دارند، بیان داشت: با توجه به ظرفیت های موجود در استان، در بسیاری از حوزه ها امکان به ظرفیت کامل رساندن واحد ها وجود دارد.

احمدی با اشاره به نگاه مدیریتی صحیح در تحقق تولید، ابراز داشت: هدفگذاری صحیح در این بخش باعث می شود که علاوه بر تحقق اشتغال پایدار، مدیریت مالی کارشناسی شده رقم خورده و واحدی بخاطر بدهی انرژی و امثال آن دچار مشکل نشوند.

احمدی با گلایه نسبت به بی نظمی و عدم حضور به موقع مدیران در جلسات ابراز داشت: اسامی مدیرانی که نسبت به حضور به موقع در جلسات تاخیر داشته باشند، در اختیار رسانه ها قرار می گیرد و نسبت به جلوگیری از حضور آنها در جلسات اقدام خواهد شد.