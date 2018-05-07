خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از زمان روی کار آمدن در این کشور همچون پیشینیان خود طرح ها و پروژه های متعددی را در راستای تأمین منافع صِرف رژیم صهیونیستی و تضعیف تمامی کشورهای منطقه در پیش گرفته است.

البته ترامپ از همان روزهای اولیه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سرسپردگی خود به لابی صهیونیسم در آمریکا را نشان داد و اکنون نیز در همان مسیری که خود صراحتا و علنا معرفی کرده بود یعنی حمایت تمام و کمال از صهیونیسم، گام برمی دارد.

افزایش تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران، تشدید فشارها علیه محور مقاومت به ویژه در سوریه، فلسطین و لبنان، دخالت در امور داخلی عراق، کمک به سعودیها در تحقق منافع توسعه طلبانه‌شان، فروش گسترده تسلیحات به حکام مرتجع عرب جهت کشتار غیرنظامیان، افزایش میزان حملات مستقیم به خاک سوریه تنها گوشه ای از سیاست های خصمانه دولت جدید ایالات متحده آمریکاست. در کنار تمامی این سیاست ها، دولت ایالات متحده آمریکا به ریاست دونالد ترامپ به منظور پایان بخشیدن به مسأله فلسطین طرحی را در دستور کار خود قرار داده که از آن تحت عنوان «معامله قرن» یاد می شود.

آنچه که آمریکایی ها از آن به عنوان معامله قرن یاد می کنند در واقع معامله ای برای نابودی مسأله فلسطین و واگذار کردن کامل اراضی اشغالی به رژیم صهیونیستی است. معامله قرن که آمریکایی ها بی وقفه به دنبال تحقق آن هستند در واقع به منظور کشیدن خط بطلان بر روی «حق بازگشت» فلسطینیان است؛ حقی که در صورت نادیده گرفته شدن موجب خواهد شد تا مسأله فلسطین هیچگاه حل و فصل نشود، زیرا حل و فصل این مسأله در گرو حل مسأله «حق بازگشت» است. این همان چیزی است که رژیم صهیونیستی می خواهد و آمریکایی ها نیز برای جامه عمل پوشاندن به آن تلاش می کنند.

مسأله دیگری که آمریکایی ها در صددند تا از طریق معامله قرن آن را محقق سازند، برچیده شدن مقاومت از اراضی اشغالی فلسطین است. در واقع، موفقیت معامله قرن و موافقت گروه های فلسطینی با آن ـ که البته محال است ـ به مثابه پایان کار مقاومت در اراضی اشغالی تلقی می شود.

اگر معامله ای در این سطح از چنین ویژگی هایی برخوردار نبود، بدون شک دولتمردان ایالات متحده نامی به این بزرگی (معامله قرن) برای آن انتخاب نمی کردند. البته احزاب، گروه ها و جریان های سیاسی فلسطینی اعم از جنبش های فتح و حماس جملگی به مخاطر و تبعات هولناک تحقق معامله قرن واقف هستند و درست به همین خاطر است که با آن مخالفت می کنند.

در همین ارتباط اخیرا «سامی ابوزهری» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس سخنانی را در خصوص توطئه «معامله قرن» ایالات متحده آمریکا مطرح کرد. وی در این خصوص اظهار داشت: هدف اصلی و حقیقی طرح «معامله قرن» از سوی ایالات متحده آمریکا محو فلسطین است. ابوزهری تصریح کرد: در حال حاضر صهیونیستها تلاش می کنند تا از فرصت به دست آمده به دنبال حضور یک دولتِ کاملا صهیونیستی در رأس قدرت در ایالات متحده، برای نابودی کامل مسأله فلسطین بهره برداری کنند.

وی ادامه داد: ملت فلسطین به مخاطر معامله قرن آگاهی دارد و قویا آن را رد می کند. ابوزهری از امت عربی و اسلامی خواست تا با ریختن به خیابان ها این پیام را به گوش ترامپ برسانند که قدس سرزمین اعراب و مسلمین است.

از سوی دیگر، «محمود الزهار» عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی حماس نیز تصریح می کند که «معامله قرن» قبل از سال ۱۹۴۸ کلید خورد و نام آن «حل مشکل اسرائیل» است و نه «معامله قرن»، اما رژیم صهیونیستی نتوانسته است عزم و اراده ملت فلسطین و بسیاری از ملت های عربی را در هم بشکند و معامله قرنی که این رژیم از طریق آن سعی در نابودی مساله فلسطین را دارد، سرآغاز آزاد سازی فلسطین خواهد بود.

با تمامی این ها، تظاهرات هایی که مردم غزه طی هفته های اخیر در حمایت از «حق بازگشت» برگزار کرده اند ضربه مهلکی را به صهیونیستها وارد کرده است. هرچند که مقامات صهیونیست گمان می کردند که خیزش عظیم مردمی در نوار غزه یک تحرک گذرا و موقتی است اما هر روز که می گذرد شاهد آن هستیم که این خیزش بیش از پیش گسترده تر می شود. شهادت 50 فلسطینی و زخمی شدن هشت هزار تَن دیگر در جریان این تظاهرات ها طی هفته های اخیر خود به تنهایی گواه بر این مدعاست.

این تظاهرات ها در واقع نشأت گرفته از تصمیم ایالات متحده آمریکا برای پیاده سازی معامله قرن از طریق انتقال سفارت واشنگتن از تل آویو به بیت المقدس، اتفاق افتادند و پیام مهمی را به واشنگتن و تل آویو مخابره کردند.

مقامات رژیم صهیونیستی هیچگاه گمان نمی کردند که تصمیم ترامپ علیه قدس اشغالی نتایج وخیمی را برای آنها به دنبال داشته باشد؛ به ویژه اینکه اکنون و پس از تداوم موج اعتراضی به این تصمیم، مرحله جدیدی از مقابله با صهیونیسم آغاز شده است. موج اعتراضات و آغاز انتفاضه گسترده فلسطینیان موجب شد تا ورق به طور کامل برگردد و آنچه که ترامپ از آن به عنوان «معامله قرن» یاد می کرد، در مدت زمان کوتاهی به شکست بینجامد.

مسأله دیگری که در این میان وجود دارد، خیانت بزرگ سعودیها به مسأله فلسطین است. عربستان سعودی با حمایت از «معامله قرن» بزرگترین خیانت را به مسأله فلسطین کرده اند. در طول تاریخ عربستان سعودی هیچیک از حکام سعودی به اندازه حکام کنونی به آرمان های فلسطین خیانت نکرده بود. شاید بی راه نباشد اگر بگوییم این سعودیها بودند که مسیر معامله قرن را پیش پای آمریکایی ها قرار دادند و بدین ترتیب معامله قرن، فتنه ای است که از آستین ریاض خارج شده است.

پیشتر رسانه ها خبری از پیشنهاد چند صد میلیارد دلاری «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی به محمد عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای پذیرش معامله قرن خبر داده بودند؛ پیشنهادی که البته محمود عباس تا به حال با آن مخالفت کرده است.

پس از این مخالفت، سعودیها برای تحقق هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی روش دیگری را در پیش گرفته اند. در همین ارتباط، سانه‌های عربی چند روز پیش به نقل از منابع عبری‌زبان اظهارات «محمد بن‌سلمان» ولیعهد عربستان سعودی در جریان دیدار با نمایندگان سازمان‌های یهودی طی سفر اخیرش به آمریکا را گزارش دادند. روزنامه «معاریو» نوشت، محمد بن‌سلمان در جریان دیدار با نمایندگان سازمان‌های یهودی در نیویورک در اواخر ماه مارس گذشته، از رهبری فلسطین به شدت انتقاد کرده است.

طبق این گزارش، ولیعهد سعودی در این دیدار گفته است: «مساله فلسطین اولویت اصلی برای حکومت عربستان نیست و مسائل مهم‌تری مانند ایران وجود دارند». محمد بن‌سلمان همچنین گفته است باید قبل از عادی‌سازی روابط تل‌آویو با عربستان سعودی و جهان عرب، پیشرفت‌های واقعی در حل و فصل اختلافات اسرائیل و فلسطینیان حاصل شود. وی در ادامه افزود: «رهبری فلسطین از ۴۰ سال پیش تاکنون فرصت‌ها را از دست داده و با تمامی پیشنهادات مخالفت می‌کند. فلسطینیان یا باید پیشنهاداتی را که به آن‌ها ارائه می‌شود قبول کنند و به میز مذاکرات بازگردند یا این‌که ساکت باشند و دست از شکوه و شکایت بردارند».

در هر صورت، واقعیت امر این است که مطرح شدن معامله قرن و تصمیم انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی برای فلسطینیان خالی از لطف هم نبود چراکه آنها تهدید ایجاد شده را تبدیل به فرصت کرده و نهایت بهره برداری را از آن داشتند.

در همین ارتباط «حسین عطوی» تحلیلگر مشهور عرب زبان می گوید: « یکی از پیامدهایی که اقدام دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا علیه قدس اشغالی انجام داد این بود که انتفاضه فلسطینیان جان تازه ای گرفت و مجددا به جان صهیونیستها افتاد. اگر ترامپ در استراتژی معامله قرنِ خود موفق می‌شُد و می توانست که سیاستش را به ثمر بنشاند، اکنون دولت نژادپرست صهیونیست در اراضی اشغالی رسما تشکیل شده بود. اما این اتفاق رخ نداد».

این تحلیلگر عرب زبان می افزاید: «از سوی دیگر، ایالات متحده آمریکا جایگاهش در مسئله فلسطین را از دست داد و تشکیلات خودگردان فلسطین دیگر به این کشور به عنوان ناظر مورد اعتماد در مذاکرات سازش نمی نگرد. اقدام ترامپ علیه قدس اشغالی، علاوه بر شعله ور کردن آتش انتفاضه مردمی، موجب شد تا جهانیان در حمایت از این شهر مقدس صفوف واحدی را تشکیل دهند».

عطوی در پایان همچنین یادآور شد: «اقدامات ایالات متحده آمریکا به رهبری ترامپ علیه قدس اشغالی میوه ای جز تقویت انتفاضه و مقاومت نداشت. در تاریخ نام هیچ ملتی وجود ندارد که توانسته باشد بدون مقاومت مردمی و مقاومت مسلحانه به حقوق سلب شده خود دست پیدا کرده باشد. فلسطین نیز از این قاعده مستثنی نیست».