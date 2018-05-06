احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت شطرنج استان‌همدان اظهار داشت: مجمع انتخاباتی هیئت شطرنج استان‌همدان پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه در سالن کنفرانس شهید شمسی‌پور برگزار می‌شود.

وی افزود: تنها فردی که برای هیئت شطرنج استان‌همدان کاندیدا شده بنده هستم و هیچ‌کس برای این انتخابات کاندیدا نشده است.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان با اشاره به لزوم رشد باشگاه‌های شطرنج در همدان گفت: در حال حاضر دو باشگاه خصوصی شطرنج در همدان فعالیت می‌کند.

بابایی عنوان کرد: در راستای توسعه هر چه بیشتر شطرنج استان‌همدان از راه‌اندازی باشگاه‌های مختلف شطرنج با حمایت بخش خصوصی استقبال می‌کنیم.

وی بابیان اینکه شناسایی استعدادها از وظایف هیئت‌های ورزشی است، بیان کرد: خانواده‌ها نیز باید برای رسیدن به این مهم پای‌کار بیایند که در این راستا خط‌مشی و مسیر را برای خانواده‌ها فراهم می‌کنیم تا به‌راحتی فرزندان خود را در کلاس‌ها ثبت‌نام کنند.