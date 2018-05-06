  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۴۰

پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون در دانشگاه شهیدبهشتی

پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون در دانشگاه شهیدبهشتی

دانشگاه شهید بهشتی در نیم سال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در راستای اجرای آیین نامه پذیرش بدون آزمون برگزیدگان علمی در دوره دکتری، بدون آزمون دانشجوی دکتری پذیرش می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، فراخوان پذیرش دانشجو در دوره دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دانشگاه شهید بهشتی آغاز شد.

اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید بهشتی از بین دانش‌آموختگان و دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی‌ارشد در رشته‌های اعلام شده، بر اساس دستوالعمل اجرایی «آیین نامه پذیرش بدون آزمون برگزیدگان علمی در دوره دکتری» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فقط در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در دوره دکتری بدون آزمون، دانشجو می‌پذیرد.

متقاضیان می توانند در موعد مقرر از طریق سامانه گلستان به آدرس اینترنتیhttp://golestan.sbu.ac.ir/ مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک خود اقدام کنند.

مقاضیان برای اطلاعات بیشتر می توانند به سایت دفتر استعداد های درخشان  دانشگاه شهید بهشتی  مراجعه کنند.

کد مطلب 4289126
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها