پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون در دانشگاه شهیدبهشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، فراخوان پذیرش دانشجو در دوره دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دانشگاه شهید بهشتی آغاز شد.
اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید بهشتی از بین دانشآموختگان و دانشجویان ممتاز دوره کارشناسیارشد در رشتههای اعلام شده، بر اساس دستوالعمل اجرایی «آیین نامه پذیرش بدون آزمون برگزیدگان علمی در دوره دکتری» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فقط در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در دوره دکتری بدون آزمون، دانشجو میپذیرد.
متقاضیان می توانند در موعد مقرر از طریق سامانه گلستان به آدرس اینترنتیhttp://golestan.sbu.ac.ir/ مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک خود اقدام کنند.
مقاضیان برای اطلاعات بیشتر می توانند به سایت دفتر استعداد های درخشان دانشگاه شهید بهشتی مراجعه کنند.
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